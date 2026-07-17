Renk-Aktie startet Erholung

Nutzen Anleger das niedrigere Niveau zum Einstieg? 17.07.2026, 18:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Renk
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An den deutschen Handelsplätzen sorgt ein bekannter Rüstungstitel zum Wochenausklang für ordentlich Furore. Ganz ohne neue Unternehmensnachrichten schießt das Papier der Renk Group AG am Freitag deutlich nach oben. Angesichts der anhaltenden globalen Aufrüstung wittern Schnäppchenjäger nach den Verlusten der vergangenen Wochen jetzt eine günstige Einstiegsgelegenheit bei dem Augsburger Rüstungskonzern.
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Name Aktuell Diff. Börse
RENK Group 43,88 EUR +2,84 % Lang & Schwarz

Hohe NATO-Ausgaben sichern langfristigen Rüstungs-Boom
Der europäische Verteidigungssektor bleibt der maßgebliche Wachstumstreiber. Renk profitiert als weltweit führender Spezialist für hochkomplexe Antriebssysteme, Getriebe und Fahrwerkskomponenten von Kettenfahrzeugen sowie Marineschiffen massiv von den steigenden Militärbudgets. Da die NATO-Staaten ihre Verteidigungsausgaben langfristig hochfahren müssen, bleibt die Auftragslage auf Jahre hinaus glänzend abgesichert.

Attraktive Einstiegschance nach zäher Korrekturphase
Nach einer ausgeprägten Schwächephase sendet das Papier ein kräftiges Lebenszeichen. Die Aktie verbucht im MDAX ein starkes Plus von rund 2,7 Prozent und klettert damit im Tageshandel erfolgreich über die Marke von 44 Euro. Marktbeobachter werten diesen plötzlichen Sprung als Signal, dass Investoren das korrigierte Niveau gezielt für strategische Käufe nutzen.

Analysten sehen hohes Aufwärtspotenzial bis 75 Euro
Trotz der jüngsten Turbulenzen bleibt die Stimmung unter den institutionellen Experten ungetrübt. Die überwältigende Mehrheit der großen Investmenthäuser empfiehlt die Aktie weiterhin zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei stolzen 68 Euro. Die optimistischsten Schätzungen reichen sogar bis zu 75,50 Euro, was ein massives Kurspotenzial verspricht.

Massive Hürden trennen Renk vom Bullenmarkt
Aus Sicht der Markttechnik stabilisiert sich das Bild erfolgreich über der kritischen Unterstützungszone bei rund 40 Euro. Für eine echte, nachhaltige Trendwende müssen die Bullen nun jedoch spürbar nachlegen. Als nächster harter Brocken wartet der entscheidende Widerstandsbereich bei rund 55 Euro, der für frische Kaufsignale zwingend überwunden werden muss.

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Bn-Redaktion/js
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