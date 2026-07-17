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SpaceX-Aktie im freien Fall

Vernichtet das Starship-Desaster jetzt eine Billion Dollar Börsenwert? 17.07.2026, 18:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild SpaceX
AI MODIFIED
© Foto von SpaceX auf Unsplash
An den US-Börsen erlebt die Aktie von SpaceX heute einen herben Rückschlag. Nach dem historisch größten Börsengang rutschte das Papier im frühen Handel um bis zu 6,9 Prozent auf 122,12 US-Dollar ab. Damit droht das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, rund eine Billion Dollar an Börsenwert seit seinem Rekordhoch im Juni zu verlieren. Die Marktkapitalisierung sank auf 1,61 Billionen Dollar – womit der Titel nun deutlich unter dem IPO-Preis von 135 Dollar notiert.
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Name Aktuell Diff. Börse
SpaceX 108,65 EUR -5,49 % Baader Bank

Triebwerks-Panne zwingt das Starship am Boden zu bleiben
Der Hauptauslöser für die plötzliche Panik auf dem Parkett war der abgebrochene Start der gigantischen Starship-Rakete. Wegen eines technischen Problems zündeten einige Triebwerke nicht ordnungsgemäß. Elon Musk gab via X bekannt, dass zwei Raptor-Triebwerke komplett ausgetauscht werden müssen. Der mit Spannung erwartete Testflug verzögert sich damit mindestens bis Anfang nächster Woche.

Anleger überdenken die astronomische Bewertung
Für Investoren kommt der Fehlstart zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die anfängliche Euphorie nach dem Mega-Börsengang schwindet langsam. Vermögensverwalter nutzen den Vorfall, um Risiken zu reduzieren und die sportliche Bewertung des Konzerns neu zu kalkulieren. Analysten betonen jedoch, dass solche Anomalien bei der aggressiven Entwicklung neuer Raumfahrtsysteme schlichtweg dazugehören.

Das KI-Märchen im All bekommt erste Risse
Der jüngste Kurssturz bedroht nicht nur SpaceX selbst, sondern kratzt am gesamten KI-getriebenen IPO-Boom an der Wall Street. SpaceX hatte Investoren beim Börsengang vor allem mit der Vision angelockt, riesige Rechenzentren im Weltall für künstliche Intelligenz aufzubauen. Damit will das Unternehmen einen globalen Zukunftsmarkt von geschätzten 26,5 Billionen Dollar dominieren – ein Narrativ, das nun kritischer hinterfragt wird.

Auslaufende Haltefristen belasten die Charttechnik zusätzlich
Aus markttechnischer Sicht ist das Bild durch den Fall unter das Ausgabenniveau spürbar angeschlagen. Zusätzlicher Druck droht in den kommenden Monaten, wenn die Haltefristen für Insider ablaufen und weitere Aktienpakete auf den Markt geworfen werden. Viele Marktbeobachter warten daher trotz eines durchschnittlichen Analysten-Kursziels von rund 235 Dollar vorerst an der Seitenlinie auf günstigere Einstiegsgelegenheiten.

AI Inhalte minimal mit KI optimiert.

Bn-Redaktion/js
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