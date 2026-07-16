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21 Prozent Kursverlust

Netflix steht vor dem entscheidenden Abend 16.07.2026, 20:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Netflix
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© Foto von Venti Views auf Unsplash
Die Netflix-Aktie hat ihren früheren Glanz an der Börse vorerst verloren. Seit Jahresbeginn ist der Kurs um rund 21 Prozent gefallen, während der S&P 500 etwa 11 Prozent zulegte. Mit den Zahlen zum zweiten Quartal muss der Streamingkonzern nun zeigen, dass Wachstum und Ertragskraft die hohen Erwartungen wieder rechtfertigen können.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Netflix 64,89 EUR +0,88 % Baader Bank

Netflix Aktie deutlich unter Rekordhoch

Am 16. Juli 2026 notierte die Netflix-Aktie im Handelsverlauf bei rund 74 Dollar. Damit lag der Kurs deutlich unter dem Rekordhoch von 133,91 Dollar aus dem Juni 2025. Auf Sicht von zwölf Monaten summierte sich der Rückgang zeitweise auf mehr als 40 Prozent. Die schwache Entwicklung zeigt, wie stark sich die Stimmung gegenüber dem ehemaligen Börsenfavoriten verändert hat.

Analysten erwarten moderates Wachstum

Für das zweite Quartal rechnen Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn von 0,79 Dollar je Aktie. Beim Umsatz liegt die Erwartung bei rund 12,58 Milliarden Dollar. Damit müsste Netflix zwar erneut wachsen, doch ein lediglich solides Ergebnis könnte angesichts der zuletzt gesunkenen Bewertung nicht ausreichen. Entscheidend dürfte deshalb vor allem der Ausblick auf die kommenden Monate werden.

YouTube und TikTok erhöhen den Druck

Netflix konkurriert längst nicht mehr nur mit klassischen Streamingdiensten. Auch YouTube und TikTok beanspruchen einen wachsenden Anteil der verfügbaren Bildschirmzeit. Hinzu kommen Sorgen über eine nachlassende Nutzungsintensität und neue, durch künstliche Intelligenz unterstützte Unterhaltungsangebote. Netflix reagiert unter anderem mit kurzen Videoclips, Podcasts und dauerhaft laufenden Kanälen.

Werbung und Live Inhalte als Hoffnungsträger

Neue Wachstumschancen sieht der Konzern vor allem im Werbegeschäft und bei Live Formaten. Beide Bereiche könnten die Abhängigkeit vom klassischen Abonnementmodell verringern und zusätzliche Einnahmen schaffen. Gleichzeitig steigen jedoch die Kosten und der Wettbewerb um attraktive Inhalte. Für Anleger bleibt daher entscheidend, ob neue Angebote tatsächlich die Nutzung erhöhen und sich langfristig profitabel betreiben lassen.

Quartalsbericht entscheidet über die Richtung

Netflix veröffentlicht die Ergebnisse am 16. Juli 2026 nach dem US Börsenschluss. Anschließend stellen sich die Co Vorstandsvorsitzenden Ted Sarandos und Greg Peters sowie Finanzchef Spence Neumann den Fragen der Analysten. Nach dem starken Kursverlust könnten überzeugende Zahlen eine Erholung auslösen. Enttäuscht der Ausblick, dürfte die Aktie dagegen weiter unter Druck bleiben.

AI Inhalte minimal mit KI optimiert.

Bn-Redaktion/tb
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