Nationale Sicherheit:
Wenn sie in den Vorstandsetagen ankommt
Anzeige
Novo Nordisk

Abnehm-Pille vor dem Durchbruch 16.07.2026, 13:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Firmenlogo
© Bild von Novo Nordisk Media Library
Novo Nordisk hat von der Europäischen Kommission die Zulassung für Wegovy als täglich einzunehmende Tablette erhalten. Das orale Semaglutid soll einen Gewichtsverlust von bis zu 17 Prozent ermöglichen und vor allem Menschen ansprechen, die eine Behandlung per Spritze ablehnen. Ab der zweiten Jahreshälfte 2026 soll die Wegovy-Pille in weiteren europäischen Märkten eingeführt werden, wobei nationale Preis- und Erstattungsentscheidungen das Tempo bestimmen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 44,26 EUR +0,43 % Baader Bank

Wegovy kommt jetzt als Tablette

Novo Nordisk hat in Europa einen wichtigen regulatorischen Meilenstein erreicht. Die Europäische Kommission hat die orale Version des Abnehmmedikaments Wegovy zugelassen. Damit steht Patienten mit Adipositas oder Übergewicht und mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung künftig neben der bekannten Injektion auch eine tägliche Tablette zur Verfügung.

Die neue Darreichungsform enthält 25 Milligramm orales Semaglutid und wird einmal täglich eingenommen. Die Behandlung ist als Ergänzung zu einer kalorienreduzierten Ernährung und verstärkter körperlicher Aktivität vorgesehen. Gleichzeitig erhielt auch die injizierbare Wegovy-Variante die Zulassung als Einzeldosis-Pen. Novo Nordisk kann damit in der Europäischen Union künftig sowohl eine orale als auch eine injizierbare Therapie anbieten.

Die Spritzenhürde fällt

Für den dänischen Pharmakonzern könnte die Tablette den Zugang zu einer deutlich größeren Patientengruppe ermöglichen. Ein Teil der potenziellen Nutzer zögert bislang, weil die Behandlung mit der wöchentlichen Injektion verbunden ist. Eine täglich einzunehmende Pille dürfte für viele Menschen leichter in den Alltag zu integrieren sein und könnte dadurch die Akzeptanz der Therapie erhöhen.

Auch bei der Wirksamkeit muss sich die orale Variante nach den vorliegenden Studiendaten nicht deutlich hinter der Injektionsform verstecken. In klinischen Untersuchungen wurde ein Gewichtsverlust von bis zu 17 Prozent erreicht. Damit rückt die Tablette in einen Leistungsbereich vor, der bislang vor allem mit injizierbaren Präparaten verbunden wurde.

Für Novo Nordisk erweitert sich dadurch nicht nur das Produktangebot. Das Unternehmen kann künftig gezielter unterschiedliche Patientenpräferenzen bedienen. Während einige Nutzer die wöchentliche Anwendung per Injektion bevorzugen könnten, bietet die tägliche Tablette eine Alternative für Menschen, die orale Medikamente vorziehen.

27 EU-Staaten rücken in Reichweite

Großbritannien hatte die Wegovy-Pille bereits rund einen Monat zuvor zugelassen und war damit das erste europäische Land mit einer entsprechenden Genehmigung. Aktuell ist das Präparat in den USA, in Großbritannien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten erhältlich.

Mit der Entscheidung der Europäischen Kommission öffnet sich nun grundsätzlich der Markt in allen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Zulassung schafft damit die regulatorische Basis für eine deutlich breitere kommerzielle Einführung.

Allerdings bedeutet die europaweite Genehmigung nicht automatisch, dass das Medikament sofort in sämtlichen Ländern verfügbar sein wird. Novo Nordisk plant, die Wegovy-Tablette in der zweiten Jahreshälfte 2026 in weiteren europäischen Märkten einzuführen. Der konkrete Zeitplan dürfte von Land zu Land unterschiedlich ausfallen.

Erstattung wird zum entscheidenden Faktor

Für die tatsächliche Verbreitung der Tablette spielen neben der Zulassung vor allem nationale Erstattungsregelungen eine zentrale Rolle. Die Gesundheitssysteme der einzelnen EU-Staaten müssen entscheiden, ob und unter welchen Voraussetzungen die Behandlung übernommen wird.

Je schneller diese Prozesse abgeschlossen werden, desto früher könnte sich die orale Wegovy-Variante im Versorgungsalltag etablieren. Verzögerungen bei Preisverhandlungen oder Erstattungsentscheidungen könnten die Einführung dagegen bremsen.

Aus Unternehmenssicht stärkt die Zulassung die Position von Novo Nordisk im stark wachsenden Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion. Der Konzern kann sein bestehendes Wegovy-Angebot verbreitern und zugleich Patienten ansprechen, die eine Behandlung per Injektion bislang abgelehnt haben. Die Kombination aus täglicher Tablette und Einzeldosis-Pen verschafft Novo Nordisk in Europa damit ein flexibleres Produktportfolio.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VY9CQB
Ask: 0,25
Hebel: 18,73
mit starkem Hebel
VY3QDG
Ask: 1,01
Hebel: 4,40
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VY9CQB VY3QDG. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
2 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
3 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
4 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
5 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Vonovia-Aktie: Wohnungsnot wird zum Kurstreiber

13:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: Kommt bald die fahrerlose Militärtechnik?

13:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gibt der Dax jetzt auf? Deutsche Telekom – Aktie forciert …

11:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE: Ist die Korrektur eine Kaufgelegenheit?

10:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BASF nach vorläufigen Zahlen unter Druck: Wie geht’s nach der …

9:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aufträge explodieren, Verluste bleiben: Wie stark ist Nel ASA …

Gestern 18:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold vor der Entscheidung: Hält die 4.000-Dollar-Marke?

Gestern 17:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

PayPal vor dem Verkauf: Wie hoch kann die Aktie steigen?

Gestern 17:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer