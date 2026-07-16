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Ist die Korrektur eine Kaufgelegenheit? 16.07.2026, 10:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

RWE: Ist die Korrektur eine Kaufgelegenheit?
© Foto von Wim van 't Einde auf Unsplash
Hinter der Aktie des Energieversorgers liegen erfolgreiche Börsenmonate. Zum Jahresbeginn notierte die RWE-Aktie noch im Bereich von 46 Euro, zeigte aber bereits im zweiten Halbjahr 2025 einen beeindruckenden Aufwärtsdrang. Diese setzte sich auch in den ersten Wochen und Monaten 2026 fort. So bildete RWE im Bereich von 62 Euro ein beeindruckendes Verlaufshoch aus.

Eine derartige Aufwärtsbewegung verlangt wenig überraschend nach einer ausgeprägten Korrektur. Und die kam auch bzw. ist noch immer da. Preislich konnte RWE die Korrektur recht schnell auf den Kursbereich von 55 Euro / 54 Euro begrenzen. Die Korrektur verläuft somit eher über die zeitliche Schiene. 

Für langfristig agierende Anleger könnte die aktuell zu beobachtende Korrektur durchaus Chancen bieten. Unter fundamentalen Aspekten strotzt RWE bzw. die RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) vor Kraft. Analysten honorieren es. 

RWE AKtienchart

Das sagen die Analysten

Zuletzt gab es zahlreiche Analystenmeinungen zu RWE – zum Großteil mit einem überaus positiven Unterton. So bestätigten unter anderem die Analysten der Schweizer UBS ihr Votum „buy“ für RWE. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 66 Euro. Nicht minder optimistisch sind die Analysten von Jefferies. Deren Votum lautet „buy“. Das Kursziel setzen die US-Amerikaner mit 68 Euro an. Die Analysten der kanadischen RBC hoben ihr bisheriges Kursziel von 62,5 Euro auf nunmehr 65,0 Euro an. Die Einstufung lautet unverändert „outperform“. Auch JPMorgan reiht sich ein. Das Votum lautet hier nach wie vor „overweight“ und das Kursziel 65 Euro. Die Analysten von Berenberg besserten hinsichtlich des Kursziels kräftig nach und hoben es von 58,0 Euro auf 68,5 Euro an. Die Einstufung lautet unverändert „buy“.

RWE wird am 13. August die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026 präsentieren. Spätestens dann wird sich zeigen, ob die Vorschusslorbeeren der Analysten gerechtfertigt sind. 

RWE-Aktie dreht langsam nach oben ab

Die RWE-Aktie korrigiert. Dabei bildete sie eine potenzielle Untertassenformation (orange) aus. Diese Formationen sind durchaus wohlwollend zu bewerten, leiten sie doch nicht selten eine untere Trendwende ein. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. Die RWE-Aktie muss über den markanten Widerstandsbereich von 62 Euro, um das Chartbild auf der Oberseite zu klären. Einen Rücksetzer unter die 54 Euro sollte es indes nicht geben. Sollte RWE gar die Marke von 50 Euro unterschreiten würde eine Neubewertung der Lage notwendig. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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