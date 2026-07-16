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BASF nach vorläufigen Zahlen unter Druck

Wie geht’s nach der Rutschpartie weiter? 16.07.2026, 09:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BASF nach vorläufigen Zahlen unter Druck: Wie geht’s nach der Rutschpartie weiter?
© KI generiert
Die Quartalsberichtssaison nimmt so langsam Fahrt auf. Der Chemiekonzern BASF legte am gestrigen Mittwoch (15. Juli) die vorläufigen Ergebnisse für das 2. Quartal 2026 vor. Obgleich die Eckdaten zu überzeugen wussten, haderte der Markt mit dem Ausblick auf die zweite Jahreshälfte. Im Ergebnis geriet die BASF-Aktie unter Druck. Die finalen Finanzergebnisse hat der Konzern für den 29. Juli angekündigt.
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BASF nach vorläufigen Zahlen unter Druck

Die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) reagierte auf die Veröffentlichung der vorläufigen Q2-Daten mit einen deutlichen Rücksetzer. Dabei überzeugten die Zahlen. Der vorsichtige Ausblick beim free cash flow trübte jedoch die Stimmung. 

BASF AKtienchart

BASF vermeldete für das 2. Quartal 2026 einen vorläufigen Umsatz in Höhe von 17,2 Mrd. Euro; nach 14,8 Mrd. Euro im 2. Quartal 2025. Das EBITDA vor Sondereinflüssen lag im Juni-Quartal bei voraussichtlich 2,4 Mrd. Euro, nach 1,6 Mrd. Euro im 2. Quartal 2025. Das EBITDA liegt bei 2 Mrd. Euro, nach 1,3 Mrd. Euro im Vorjahresquartal. Das Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen liegt voraussichtlich bei starken 4,1 Mrd. Euro, nach 0,079 Mrd. Euro im Vorjahresquartal. Der vorläufige free cash flow fiel mit 0,2 Mrd. Euro negativ aus. Im 2. Quartal 2025 wurde ein free cash flow in Höhe von +0,5 Mrd. Euro angegeben.

BASF schraubte die Gesamtjahresprognose für das EBITDA vor Sondereinflüssen deutlich nach oben und erwartet nunmehr 6,9 Mrd. Euro bis 7,7 Mrd. Euro. Zuvor lag die Prognose bei 6,2 Mrd. Euro bis 7,0 Mrd. Euro. Der free cash flow wird unverändert mit 1,5 Mrd. Euro bis 2,3 Mrd. Euro erwartet. Das trübte die Stimmung. BASF wies im Rahmen der Prognose noch einmal deutlich auf die Unsicherheiten bezüglich der Geopolitik und der Weltkonjunktur hin.
Der scharfe Rücksetzer infolge der Zahlen besiegelte das vorläufige Scheitern der Aktie an der Marke von 50 Euro. Noch hält die Unterstützung bei 48 Euro, doch eine Ausdehnung der Bewegung auf 46 Euro ist nicht auszuschließen. Darunter sollte es aber nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Ein Ausbruch über die 50 Euro würde der Aktie zunächst weiteres Kurspotenzial in Richtung 52 Euro eröffnen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten ihr Votum „outperform“ für die BASF-Aktie und das Kursziel von 61 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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