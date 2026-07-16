Nationale Sicherheit:
Wenn sie in den Vorstandsetagen ankommt
Anzeige
Gibt der Dax jetzt auf?

Deutsche Telekom – Aktie forciert Trendwende. Die nächsten Ziele 16.07.2026, 11:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gibt der Dax jetzt auf? Deutsche Telekom – Aktie forciert Trendwende. Die nächsten Ziele
© 2026 Deutsche Telekom AG / KI-Fabrik; POD von innen Magenta beleuchtet.
Wie sich die Bilder gleichen – der deutsche Leitindex ringt auch im frühen Donnerstagshandel mit der Marke von 25.000 Punkten. In den letzten Tagen scheiterten einige Versuche des Index, sich oberhalb von 25.000 Punkten festzusetzen. Damit steigt das Risiko, dass dem DAX die Kraft ausgeht und er doch noch in ein Korrekturszenario kippt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 26,60 EUR +0,45 % Tradegate

Die gestern veröffentlichten US-Erzeugerpreise für Juni fielen positiv aus. Das stützte die Aktienmärkte. Im weiteren Tagesverlauf werden heute noch wichtige US-Konjunkturdaten veröffentlicht. Neben den US-Einzelhandelsumsätzen stehen noch wichtige Daten zum Philadelphia-Fed-Index an. 
Dem Dax dürften ein turbulenter Donnerstag und ein turbulenter Wochenausklang ins Haus stehen. Die Aufgabenstellung bleibt aus charttechnischer Sicht unverändert – der Dax muss die Handelswoche oberhalb von 25.000 Punkten abschließen, anderenfalls läuft er Gefahr, in eine Korrektur abzudriften. 

Deutsche Telekom – Aktie forciert Trendwende. Die nächsten Ziele

Ein starkes Momentum weist aktuell die Aktie der Deutschen Telekom auf. Unsere letzte Kommentierung zur Aktie überschrieben wir am 09. Juli noch mit der Frage versehen „Ist das endlich die Trendwende?“. Mittlerweile kann man diese mit einem vorsichtigen „Ja“ beantworten.

Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) nutzte zuletzt die Gunst der Stunde und überwand den markanten Widerstandsbereich um 26 Euro. Damit erlangte die im Kursbereich von 24 Euro gestartete Erholung weitere Relevanz. Aus charttechnischer Sicht muss die Aktie nun weiter nachsetzen, um die untere Trendwende voranzubringen. Der Kursbereich 28 Euro / 29,5 Euro inkl. der dort verlaufenden 200-Tage-Linie stellt das nächste potenzielle Bewegungsziel dar. 

Deutsche Telekom Aktienchart

Kurzum

Das Comeback nimmt Form an. Mit dem Ausbruch über die 26 Euro gelang der Aktie womöglich der entscheidende Vorstoß. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 28 Euro / 29,5 Euro sollte nun nicht überraschen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben, im besten Fall auf 26 Euro. Ein Rutsch unter die Marke von 24 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. 

Die Deutsche Telekom wird am 06. August die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026 präsentieren. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS sind weiterhin sehr optimistisch für die Aktie der Deutschen Telekom. Deren Votum lautet „buy“. Das Kursziel setzen sie mit 36,2 Euro an. Noch etwas zuversichtlicher sind die Analysten von JPMorgan. Deren Votum lautet „overweight“. Das Kursziel sehen die US-Amerikaner bei sportlichen 40 Euro. 

 (DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MR3UFP
Ask: 1,24
Hebel: 21,59
mit starkem Hebel
MJ22LH
Ask: 4,61
Hebel: 5,75
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MR3UFP MJ22LH. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
2 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
3 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
4 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
5 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Vonovia-Aktie: Wohnungsnot wird zum Kurstreiber

13:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: Kommt bald die fahrerlose Militärtechnik?

13:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk: Abnehm-Pille vor dem Durchbruch

13:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE: Ist die Korrektur eine Kaufgelegenheit?

10:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BASF nach vorläufigen Zahlen unter Druck: Wie geht’s nach der …

9:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aufträge explodieren, Verluste bleiben: Wie stark ist Nel ASA …

Gestern 18:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold vor der Entscheidung: Hält die 4.000-Dollar-Marke?

Gestern 17:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

PayPal vor dem Verkauf: Wie hoch kann die Aktie steigen?

Gestern 17:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer