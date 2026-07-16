Symrise überrascht die Börse

Reicht das für den nächsten Schub? 16.07.2026, 20:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© Symrise 2026
Die Symrise Aktie gehört am 16. Juli 2026 zu den stärksten Werten im DAX. Während der deutsche Leitindex leicht nachgibt, steigt der Kurs des Herstellers von Duftstoffen, Aromen und kosmetischen Wirkstoffen um rund 2 Prozent. Anleger setzen damit auf ein defensives Geschäftsmodell, obwohl das operative Wachstum zuletzt schwach ausfiel.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Symrise 89,29 EUR +2,03 % Lang & Schwarz

Symrise setzt sich an die DAX Spitze

Die Symrise Aktie beendet den Handel bei rund 89,30 Euro und erreicht damit den ersten Platz im DAX. Der Leitindex schließt dagegen 0,34 Prozent tiefer bei 24.915,49 Punkten. Symrise notiert nur noch wenige Prozent unter dem 52 Wochen Hoch von 92,25 Euro. Seit dem Tief von 66,80 Euro hat sich die Aktie bereits deutlich erholt. Eine neue Unternehmensmeldung, die den Tagesanstieg vollständig erklärt, wurde nicht veröffentlicht.

Düfte und Aromen stabilisieren das Geschäft

Symrise entwickelt Duftstoffe, Geschmacksstoffe, Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung sowie Wirkstoffe für Kosmetikprodukte. Diese Produkte kommen in zahlreichen Waren des täglichen Bedarfs zum Einsatz. Dadurch reagiert das Geschäft häufig weniger empfindlich auf Konjunkturschwankungen als klassische Industriebranchen. Gerade an schwächeren Börsentagen können solche defensiven Eigenschaften die Nachfrage nach einer Aktie erhöhen.

Wachstum bleibt zunächst verhalten

Im ersten Quartal 2026 sank der organische Umsatz von Symrise gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Prozent. Die Entwicklung fiel damit allerdings besser aus als vom Unternehmen erwartet. Unterstützung kam aus den Bereichen Food and Beverage, Pet Food und Fragrance. In Asien, Nordamerika und Lateinamerika erzielte der Konzern organisches Wachstum, während die Geschäfte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika schwächer verliefen.

Vorstand bestätigt die Jahresziele

Für das Gesamtjahr erwartet Symrise weiterhin ein organisches Umsatzwachstum zwischen 2,0 und 4,0 Prozent. Die bereinigte EBITDA Marge soll zwischen 21,5 und 22,5 Prozent liegen. Zudem wird beim bereinigten Business Free Cashflow eine Marge von mehr als 14,0 Prozent angestrebt. Das Transformationsprogramm ONE SYM soll strukturelle Kosten senken und Mittel für künftiges Wachstum freisetzen.

Analyst sieht Potenzial bis 100 Euro

Zusätzliche Unterstützung erhält die Aktie durch eine positive Analysteneinschätzung. Deutsche Bank Research erhöhte das Kursziel vor den Zahlen zum zweiten Quartal von 83 auf 100 Euro und bestätigte die Einstufung Buy. Gleichzeitig hat Symrise ein Aktienrückkaufprogramm über 400 Millionen Euro angekündigt und die Dividende zum 16. Mal in Folge auf 1,25 Euro angehoben. Entscheidend bleibt nun, ob sich das organische Wachstum wie erwartet im Jahresverlauf beschleunigt.

AI Inhalte minimal mit KI optimiert.

Bn-Redaktion/tb
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