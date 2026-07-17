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Gemini Verzögerung belastet Alphabet

Alphabet Aktie unter Druck Gemini Verzögerung wird für Google zum KI Risiko 17.07.2026, 11:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gemini Verzögerung belastet Alphabet: Alphabet Aktie unter Druck Gemini Verzögerung wird für Google zum KI Risiko
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© Bild von Bastian Riccardi auf Pexels
Die Alphabet Aktie steht unter Druck weil sich Googles wichtiges KI Modell Gemini 3.5 Pro offenbar weiter verzögert. Während Wettbewerber neue Systeme vorstellen wächst bei Anlegern die Sorge dass Google im KI Rennen an Tempo verliert. Auch Abgänge von Forschern zu OpenAI und Anthropic verstärken die Unsicherheit.
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Meta Platforms (A) 570,45 EUR -1,87 % Baader Bank

Gemini wird zum Belastungsfaktor

Google setzt große Hoffnungen auf Gemini 3.5 Pro. Das Modell soll zeigen dass der Konzern im KI Wettbewerb technologisch weiter ganz vorne mitspielt. Verzögerungen treffen Alphabet deshalb besonders sensibel weil künstliche Intelligenz für Suche Cloud Werbung und neue Produkte immer wichtiger wird.

Wenn ein zentrales Modell später kommt als erwartet entstehen Zweifel am Umsetzungstempo. Anleger fragen sich ob Google seine Forschung schnell genug in marktfähige Produkte übersetzen kann.

Konkurrenz erhöht den Druck

Der Zeitpunkt ist ungünstig. OpenAI und Meta bringen neue KI Modelle an den Start und setzen damit zusätzliche Maßstäbe. Je schneller Wettbewerber leistungsfähige Systeme veröffentlichen desto stärker steigt der Druck auf Google.

Auch die Abgänge mehrerer KI Forscher von DeepMind zu OpenAI und Anthropic wirken negativ auf die Wahrnehmung. Im KI Markt sind Talente ein entscheidender Faktor. Wer führende Entwickler verliert riskiert nicht nur Wissensabfluss sondern auch Zweifel an der internen Dynamik.

Alphabet bleibt stark aber gefordert

Trotz der aktuellen Sorgen bleibt Alphabet ein Schwergewicht im Technologiemarkt. Der Konzern verfügt über enorme Datenmengen Rechenleistung Kapital und starke Plattformen. Diese Vorteile können helfen Rückstände aufzuholen.

Dennoch reicht Stärke allein nicht aus. Anleger wollen sehen dass Google seine KI Modelle zuverlässig liefert und daraus überzeugende Produkte entwickelt. Besonders wichtig ist die Verbindung von KI mit Suche Cloud und Unternehmenssoftware. Die Verzögerung bei Gemini 3.5 Pro ist für Alphabet ein ernstes Warnsignal im KI Wettlauf. Google bleibt technologisch stark doch der Markt bewertet Tempo und Umsetzung immer kritischer. Wenn Wettbewerber weiter vorlegen und Talente abwandern könnte der Druck auf die Aktie anhalten. Eine überzeugende Gemini Veröffentlichung wäre daher entscheidend um Vertrauen zurückzugewinnen.

AI Inhalte minimal mit KI optimiert.

Bn-Redaktion/jh
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