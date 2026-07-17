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DAX vor richtungsweisendem Wochenschluss

Münchener Rück – Frisches Kaufsignal könnte weit tragen 17.07.2026, 09:36 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX vor richtungsweisendem Wochenschluss: Münchener Rück – Frisches Kaufsignal könnte weit tragen
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© 2000–2026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft / Geschäftsgebäude am Münchner Tor, Schlüterstraße 6–10
Gelingt dem DAX ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten oder bleibt der deutsche Leitindex darunter? Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn dem Index ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten gelingen sollte.
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Name Aktuell Diff. Börse
Münchener Rück 516,80 EUR +0,98 % Tradegate

Die Ausgangslage ist nicht die schlechteste. Der Index beendete den Donnerstagshandel zwar unterhalb der psychologisch wichtigen Marke, hält aber noch den Kontakt zu ihr. Unter fundamentalen Aspekten  könnte es zum Wochenausklang turbulent werden. Neben der Quartalsberichtssaison könnten wichtige US-Konjunkturdaten für frische Impulse sorgen. So werden in den USA noch Daten zur Industrieproduktion und zum Konsumklima (ermittelt durch Uni Michigan) am heutigen Freitag veröffentlicht. 

Kurzum. Der DAX beendete den Donnerstagshandel unterhalb von 25.000 Punkten. Die Situation ist damit durchaus heikel, aber in Bezug auf einen Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten ist der deutsche Leitindex nicht chancenlos. Die fragile Gemengelage im Nahen Osten belastet den Index. Die Entwicklung der Ölpreise wird von den Marktakteuren argwöhnisch verfolgt. Gleiches gilt für die Entwicklung der Anleiherenditen. Man kann es drehen und wenden, wie man möchte – der Wochenschluss hat womöglich richtungsweisenden Charakter. 

Richtungsweisenden Charakter hatte auch der Ausbruch über die Zone von 500 Euro / 510 Euro für unsere heutige Protagonistin Münchener Rück. Der Ausbruch muss sich freilich noch manifestieren, doch der Anfang ist gemacht. 

Münchener Rück Aktienchart

Münchener Rück - Frisches Kaufsignal könnte weit tragen

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) überschrieben wir an dieser Stelle am 02. Juli mit „Ist das jetzt endlich die Trendwende?“. Die Aktie startete zuvor ausgehend vom Verlaufstief bei 438 Euro eine beeindruckende Erholung, notierte damals aber noch immer unterhalb von 500 Euro. Die Aktie des Rückversicherers legte mittlerweile nach und knackte die eminent wichtige Widerstandszone 500 Euro / 510 Euro. Das Kaufsignal muss sich noch entwickeln. Das nächste potenzielle Kursziel liegt bei 525 Euro. Und sollte es darüber hinausgehen, würden die 550 Euro warten. Rücksetzer sollten möglichst eng begrenzt bleiben. Die zentrale Unterstützung ist aktuell auf 470 Euro / 475 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan sind weiterhin Feuer und Flamme für die Aktie des Rückversicherers. Ihr Votum lautet „overweight“ und das Kursziel 590 Euro. Die Analysten von Berenberg bewerten die Lage etwas zurückhaltender. Ihr Votum lautet „neutral“ und das Kursziel 565 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

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Bn-Redaktion/mt
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