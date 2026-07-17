Apple entthront Nvidia im Milliarden-Duell

Startet der iPhone-Gigant jetzt die Mega-Rallye? 17.07.2026, 18:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Apple
AI MODIFIED
© Bild von Matias Cruz auf Pixabay
An den US-Börsen ist es zu einem historischen Wachwechsel gekommen. Apple hat sich die Krone als wertvollstes Unternehmen der Welt von Nvidia zurückgeholt. Während die Apple-Aktie um 0,4 Prozent auf 331,34 US-Dollar kletterte, rutschte Nvidia um 3,7 Prozent auf 204,58 Dollar ab. Damit schiebt sich der iPhone-Hersteller mit einer Marktkapitalisierung von 4,9 Billionen Dollar hauchdünn an dem Chip-Giganten vorbei, der auf 4,8 Billionen Dollar sinkt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Apple 290,40 EUR -0,10 % L&S Exchange
NVIDIA 178,65 EUR -1,41 % TTMzero RT

Tech-Rotation wirbelt das Wall-Street-Gefüge durcheinander
Hinter dem Thronwechsel steckt eine massive Umschichtung am Aktienmarkt. Investoren ziehen vermehrt Kapital aus den extrem heiß gelaufenen Chipwerten ab und flüchten in substanzstärkere Tech-Titel. Die Sorge wächst, dass der gigantische Investitionsboom in reine KI-Infrastruktur allmählich seinen Zenit erreicht hat, was die astronomischen Bewertungen von Nvidia unter Druck setzt.

China-Freigabe und Analysten-Lob beflügeln Apple
Apple hingegen profitiert von starken fundamentalen News. Der Konzern erhielt endlich die lang ersehnte staatliche Genehmigung, seine „Apple Intelligence“ im wichtigen chinesischen Markt auszurollen. Zudem stufte die Großbank HSBC die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hoch, da Apple seine riesige Nutzerbasis von 2,5 Milliarden Geräten ohne immense Entwicklungskosten perfekt monetarisieren kann.

Nvidia leidet unter neuer Konkurrenz aus Fernost
Nvidia geriet zusätzlich durch Nachrichten aus China unter Zugzwang. Das dortige KI-Startup Moonshot präsentierte ein neues Sprachmodell, das den Systemen von OpenAI und Anthropic die Stirn bieten soll. Da diese Konkurrenz zunimmt, untermauert dies die Angst der Anleger vor einem Ende der extremen Wachstumsdynamik des bisherigen Chip-Monopolisten.

Charttechnik signalisiert Fortsetzung des Trends
Aus Sicht der Markttechnik hat sich das Blatt klar gewendet. Apple ist mit einem Jahresplus von 23 Prozent der absolute Top-Performer unter den Tech-Riesen. Bei Nvidia zeigt der Trend nach dem Bruch wichtiger Unterstützungen kurzfristig eher nach unten. Für risikobewusste Trader bleibt Apple in dieser Marktphase das deutlich stabilere Investment.

AI Inhalte minimal mit KI optimiert.

Bn-Redaktion/js
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