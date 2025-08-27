Über 89 % Kurspotenzial:
Rheinmetall ruestet hoch und expandiert mit voller Feuerkraft

Neue Munitionsfabrik und Raketenplaene: Rheinmetall im Aufwind 27.08.2025, 13:55 Uhr

Rheinmetall ruestet hoch und expandiert mit voller Feuerkraft: Neue Munitionsfabrik und Raketenplaene: Rheinmetall im Aufwind
© Symbolbild von Rheinmetall
Mit einem neuen Werk in Niedersachsen und einem Milliardenauftrag in Suedafrika baut Rheinmetall seine Rolle als fuehrender Artillerielieferant aus. Gleichzeitig nimmt die Zusammenarbeit mit Lockheed Martin neue Dimensionen an.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.638,50 EUR +0,21 % L&S Exchange
Lockheed Martin 393,28 EUR +0,41 % Baader Bank

Strategische Offensive in Unterluess

Der Ruestungskonzern Rheinmetall errichtet am Standort Unterluess bei Celle eine neue Fertigungsanlage fuer Artilleriemunition. Produziert werden sollen 155 Millimeter Geschosse, RDX Sprengstoff sowie Komponenten fuer moderne Raketenartillerie. Bereits im zweiten Jahr wird eine Jahreskapazitaet von 100000 Projektilen angestrebt, die im dritten Jahr auf 200000 steigen soll. Parallel dazu plant Rheinmetall eine jaehrliche Produktion von 1900 Tonnen Sprengstoff.

Globale Nachfrage treibt Expansion

Ein NATO Staat hat bei der suedaftikanischen Tochterfirma von Rheinmetall Denel Munition 155 Millimeter Geschosse der Assegai Klasse bestellt. Der Vertrag gilt als groesster Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte. Bis 2027 will Rheinmetall konzernweit 1,1 Millionen dieser Geschosse pro Jahr fertigen. Die gesteigerte Nachfrage ist direkte Folge der Ukraine Krise und neuer NATO Anforderungen zur Lagerauffuellung.

Raketenproduktion mit Lockheed Martin

Parallel zur Munitionsoffensive arbeitet Rheinmetall an einem europaeischen Raketenfertigungszentrum in Kooperation mit dem US Konzern Lockheed Martin. Geplant ist die Produktion von ATACMS, Hellfire, GMLRS und PAC 3 Raketen in Deutschland. Der Produktionsstart koennte bereits 2027 erfolgen, ein Ausbau bis 2029 ist vorgesehen.

Rheinmetall im Zentrum der Aufruestung

Der Ausbau der Verteidigungsindustrie in Europa nimmt Fahrt auf. Laut Berichten der Financial Times haben sich die Bauaktivitaeten im Ruestungssektor verdreifacht. Rheinmetall steht mit seinem geplanten Output von ueber einer Million 155 Millimeter Geschossen pro Jahr im Zentrum dieses Trends. Das Unternehmen positioniert sich zunehmend als systemrelevanter Lieferant fuer NATO Staaten. Kann Rheinmetall das Tempo halten oder bremsen Materialengpaesse und regulatorische HuÌˆrden die Aufruestung? Die naechsten Jahre koennten entscheidend fuer Europas Sicherheitsarchitektur werden.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Kommentare 0
