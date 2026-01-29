Anzeige
Roboterfirma Tesla

29.01.2026, 10:09 Uhr

Tesla
© Symbolbild Tesla Inc.
Tesla vollzieht den wohl radikalsten Wandel seiner Firmengeschichte: Der Elektroautopionier investiert über 20 Milliarden Dollar in Künstliche Intelligenz, Robotik und eine eigene Chipproduktion. Während klassische Modelle wie das Model S und X eingestellt werden, rücken humanoide Roboter und autonome Fahrzeuge in den Fokus. Elon Musk zieht damit endgültig die Konsequenz aus stagnierendem Absatz und wachsender Konkurrenz im E-Auto-Markt.
Tesla verabschiedet sich vom Auto – Milliardenoffensive für Robotik, KI und eigene Chipfabrik

Tesla plant im laufenden Jahr Investitionen von mehr als 20 Milliarden Dollar – doppelt so viel wie von Analysten erwartet. Ziel ist ein radikaler Umbau des Geschäftsmodells: Statt der Produktion klassischer E-Autos rücken autonome Technologien, Künstliche Intelligenz und humanoide Roboter in den Fokus. So wird die Fertigung der Modelle S und X eingestellt. Die frei werdenden Kapazitäten sollen in die Produktion des humanoiden Roboters „Optimus“ fließen.

Milliarden für xAI und Robotaxi-Offensive

Neben der Roboterproduktion investiert Tesla zwei Milliarden Dollar in Elon Musks KI-Startup xAI. Das Unternehmen will zudem seine Robotaxi-Dienste im ersten Halbjahr 2026 auf sieben neue US-Städte ausweiten, darunter Dallas, Miami und Las Vegas. Die Flotte in Austin soll bald komplett ohne menschliche Aufsicht unterwegs sein. Schon im Juni startete dort ein erster automatisierter Fahrdienst – bisher mit Sicherheitsfahrern.

Kurswechsel kommt bei Anlegern gut an

Trotz rückläufiger Auslieferungen – im vierten Quartal 2025 sank der Absatz um 16â€¯% – kletterte der Aktienkurs nachbörslich um 1,2â€¯%. Die Quartalszahlen übertrafen mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 50 Cent die Erwartungen um fünf Cent. Analyst Andrew Rocco bewertet den Strategiewechsel eindeutig: „Dieser Wandel markiert endgültig den Übergang von einem EV-Hersteller zu einem KI-, Robotaxi- und Robotikunternehmen.“

Tesla will eigene Chipfabrik aufbauen

Ein weiterer strategischer Meilenstein: Tesla plant den Bau einer eigenen Halbleiterfabrik – der sogenannten „TeraFab“. Damit will Musk eine drohende Chip-Knappheit abwenden. „Ohne eigene Fertigung stoßen wir bald an eine Wand“, sagte er. Die Produktionsstätte soll Logik-, Speicherchips und Verpackung abdecken. Tesla nennt keine genauen Standortpläne, verfügt aber über liquide Mittel in Höhe von 44 Milliarden Dollar. Auch Bankgespräche zur Finanzierung laufen bereits.

Regulatorische Einnahmen schrumpfen, Abo-Modell wächst

Mit dem Rückzug aus der klassischen Auto-Sparte reagiert Tesla auch auf sinkende Einnahmen durch COâ‚‚-Zertifikate. Im vierten Quartal 2025 fielen diese um 22â€¯%. Parallel steigt die Zahl der Nutzer des Fahrassistenzsystems „Supervised Full Self Driving“ auf 1,1 Millionen – ein Plus von fast 40â€¯%. Ab dem 14. Februar ist das System nur noch im Abo-Modell erhältlich, da das Verprechen des autonomen Fahrens leider seit 11 Jahren noch nicht eingelöst werden konnte. 

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
