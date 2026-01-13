Rüstungswerte wieder gefragt

Renk lässt es krachen. Weitere Kursgewinne winken 13.01.2026, 11:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rüstungswerte wieder gefragt: Renk lässt es krachen. Weitere Kursgewinne winken
© Foto von Defrino Maasy auf Pexels
Das Thema Rüstung dominiert zu Jahresbeginn das Handelsgeschehen an den Börsen. So steht unter anderem die Rheinmetall-Aktie unmittelbar davor, die eminent wichtige Marke von 2.000 Euro zu überwinden. Doch auch die Renk-Aktie erwischte einen Start nach Maß.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RENK Group 64,30 EUR -3,17 % Lang & Schwarz

Dass die Rüstungsaktien aktuell wieder Momentum entwickeln, hat mehrere Gründe. Die Friedensverhandlungen zum Ukraine-Krieg gerieten wieder ins Stocken. Zudem hat US-Präsident Trump für das Jahr 2027 ein deutlich höheres Budget für das US-Militär angekündigt. Und nicht zuletzt finden die bereits angekündigten Mittel für die deutsche Verteidigung so langsam den Weg in die (deutschen) Unternehmen.  

Und so profitiert auch die Aktie des Augsburger Herstellers von Motoren und Antriebssystemen für militärische und zivile Anwendungen Renk von der guten Stimmung im Rüstungssektor.

Renk lässt es krachen. Weitere Kursgewinne winken

Unsere letzte Kommentierung zur Renk-Aktie (WKN: RENK73 | ISIN: DE000RENK730 | Ticker-Symbol: R3NK) überschrieben wir am 22. Dezember an dieser Stelle mit „Renk in entscheidender Phase. Drohen der Aktie weitere Kursturbulenzen?“. Zum damaligen Zeitpunkt drohte die Aktie, erneut in den zentralen Unterstützungsbereich 45,5 Euro / 50,0 Euro einzutauchen. Ein Rücksetzer unter die 45,5 Euro hätte aus charttechnischer Sicht fatale Folgen gehabt. Doch es kam anders – die Renk-Aktie drehte nach oben ab.

Renk Aktienchart bei Börsennews in der Analyse

In den letzten Tagen machte die Aktie aus charttechnischer Sicht enorme Fortschritte. Nach der erfolgreichen Bestätigung der Unterstützungszone um 50 Euro nahm Renk Fahrt auf. Der Ausbruch über den wichtigen Widerstand von 60 Euro und das bullische Kreuzen der 200-Tage-Linie setzten positive Akzente. Die Tür in Richtung 70 Euro steht offen. Sollte auch der Ausbruch über die 70 Euro gelingen, stünde mit den 76 Euro eine weitere Bewährungsprobe ins Haus. Und sollte auch diese erfolgreich gemeistert werden, ist mit einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 90 Euro zu rechnen. Mit Blick auf die Unterseite sollten hingegen etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben; im besten Fall auf 60 Euro. Sollte es für Renk darunter gehen, ist Obacht geboten.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan stufen die Renk-Aktie unverändert mit „overweight“ ein. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 75 Euro. Die Analysten von Berenberg bewerten Renk unverändert mit „buy“, senkten aber das Kursziel von 84 Euro auf 76 Euro.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ41MT
Ask: 0,36
Hebel: 21
mit starkem Hebel
UQ1UAT
Ask: 1,03
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ41MT UQ1UAT. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
3 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
4 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
7 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Apple überholt Samsung: Marktführer dank iPhone 17

Gestern 18:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk Aktie vor neuem Rekord? Analysten bullish!

Gestern 18:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marktkapitalisierung von 4 Billionen Dollar erreicht: Alphabet wird …

Gestern 17:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Strategy kauft nach: Bitcoin-Bestand für 1,25 Mrd. Dollar …

Gestern 16:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia und Eli Lilly: 1 Milliarde Dollar für das KI-Labor der …

Gestern 16:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD an der Weggabelung: Wachstum um jeden Preis?

Gestern 15:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TKMS: Indien als Schlüsselpunkt?

Gestern 15:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus baut seine Macht aus: Satelliten, Jets, Verteidigung

Gestern 14:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer