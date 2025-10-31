Anzeige
S&P 500 Meilenstein

Amazon-Zahlen sichern die Rekord-Rallye 31.10.2025, 12:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Die US-Börsen erleben eine Erleichterungsrallye, die den S&P 500 auf den längsten monatlichen Gewinnlauf seit Jahren schickt. Auslöser war das phänomenale Quartalsergebnis von Amazon.com Inc., dessen Aktie im vorbörslichen Handel stark anstieg und dem Marktwert des Unternehmens einen Zuwachs von rund 300 Milliarden US-Dollar bescherte. Die starken Ergebnisse der Tech-Giganten besänftigen die anhaltenden Sorgen vor überzogenen KI-Bewertungen.
Amazon und Apple als Marktretter
Der Haupttreiber der Rallye ist Amazons Cloud-Sparte AWS, die ihr stärkstes Wachstum seit fast drei Jahren meldete. Auch Apple Inc. trug zur positiven Stimmung bei, indem es die Umsatzerwartungen übertraf und einen optimistischen Ausblick für das Weihnachtsgeschäft gab. Diese positiven Signale der "Magnificent Seven" zogen den gesamten Markt nach oben, nachdem die Kurse in der vorangegangenen Sitzung noch wegen Zweifeln an den KI-Ausgaben eingebrochen waren.

Nvidia sichert die KI-Vorherrschaft
Zusätzlich zu den Quartalszahlen befeuern strategische Partnerschaften den Tech-Optimismus. Nvidia Corp. gab neue Kooperationen mit Südkoreas größten Firmen bekannt, was die globale Expansion seiner KI-Infrastruktur weiter vorantreibt. Die Marktreaktion zeigt, dass die Anleger das Vertrauen in die KI-Führung von Unternehmen wie Nvidia und Amazon als ungebrochen ansehen.

Das Paradox der Volatilität
Experten warnen davor, dass die Volatilität an den Märkten zur neuen Normalität wird. Die extrem schnellen Kursbewegungen, die große Aktien um Hunderte von Milliarden Dollar bewegen, sind ein Zeichen dafür, dass das Anleger-Sentiment und die Nachrichtenlage die Kurse massiv verstärken. Investoren setzen weiterhin stark auf risikoreiche Anlagen, was die anhaltende Dominanz der KI-Werte als zentrales Marktthema bestätigt.

Trade-Konflikt vor der Entspannung
Auch von der Handelsfront gab es Entwarnung: Nachdem US-Präsident Trump und Chinas Präsident Xi Jinping einer Verlängerung des Zoll-Waffenstillstands zugestimmt haben, erwarten Experten eine Rückkehr zu den Verhandlungstischen. Obwohl ein umfassendes Abkommen noch weit entfernt scheint, senkt die vorübergehende Entspannung der Handelsspannungen das geopolitische Risiko für den Technologiesektor.

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
