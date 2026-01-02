Entscheidendes Signal:
Samsung Büro
© Symbolbild von Babak Habibi auf Unsplash
Samsung erlebt zum Jahresbeginn 2026 ein starkes Börsen-Comeback, angetrieben durch Erfolge mit der neuen HBM-4-Chiptechnologie. Anleger spekulieren auf ein mögliches Lieferabkommen mit Nvidia, was dem Konzern wieder eine Spitzenposition im KI-Chipmarkt sichern könnte. Unterstützt wird die Aufwärtsdynamik durch positive Exportzahlen und optimistische Analystenprognosen vor den Quartalszahlen.
Samsung rückt mit HBM-Technologie wieder ins Rampenlicht

Zum Jahresauftakt 2026 sorgte Samsung Electronics für ein Kursfeuerwerk: Die Aktie des südkoreanischen Technologiekonzerns stieg am Freitag um bis zu siebeneinhalb Prozent auf 129400 Won – so hoch wie nie zuvor. Mit einem Schlusskurs von 129200 Won verfehlte sie das neue Rekordhoch nur minimal. Auslöser der starken Kursreaktion waren Äußerungen von Co-CEO Jun Young Hyun. In einer Neujahrsbotschaft an die Mitarbeitenden hob er die positiven Rückmeldungen von Kunden zu den neuen HBM-4-Chips hervor – einer Hochleistungs-Speichertechnologie, die besonders für KI-Anwendungen von Bedeutung ist.

Die Marktreaktion fiel prompt und deutlich aus: Anleger spekulieren, dass Samsung kurz vor einem Lieferabkommen mit Nvidia stehen könnte. Der weltweit führende Anbieter von KI-Chips wäre ein bedeutender Kunde für die neue HBM-Generation. Samsung hatte in diesem Segment zuletzt Marktanteile an SK Hynix verloren, konnte jedoch Ende 2025 vom Preisaufschwung bei High-Bandwidth Memory profitieren. Nun wächst die Hoffnung, dass die nächste Chip-Generation Samsung wieder technologisch in die erste Liga bringt.

Aufholjagd an der Börse: Samsung verkürzt Abstand zu US-Tech-Giganten

Trotz der jüngsten Kursrally bleibt Samsung im Vergleich zu den US-Technologieriesen klar zurück. Der Marktwert des Konzerns liegt nach dem Anstieg nun bei umgerechnet rund 530 Milliarden US-Dollar – etwa 450 Milliarden Euro. Damit reiht sich Samsung zwar unter die weltweit größten Technologiekonzerne ein, doch acht US-Unternehmen sind derzeit deutlich höher bewertet. An der Spitze steht Nvidia mit einer Marktkapitalisierung von 4,5 Billionen Dollar, gefolgt von Apple mit rund 4 Billionen. Alphabet und Microsoft belegen mit 3,8 beziehungsweise 3,6 Billionen Dollar die Plätze drei und vier.

Auch im langfristigen Kursvergleich zeigt sich ein deutlicher Abstand: Während sich der Samsung-Kurs in den letzten fünf Jahren um rund 60 Prozent erhöht hat, konnte Apple seinen Börsenwert in diesem Zeitraum mehr als verdoppeln. Nvidia verzeichnete sogar einen spektakulären Anstieg von über 1300 Prozent – getrieben vom globalen KI-Boom, der die Nachfrage nach spezialisierten Chips massiv anheizte.

Börsendynamik und Exportdaten sorgen für zusätzlichen Rückenwind

Neben den Aussagen der Unternehmensführung profitierte die Samsung-Aktie auch vom allgemeinen Marktumfeld. So meldete Südkorea im Dezember einen Anstieg der Halbleiterexporte um 43 Prozent. Die Zahlen unterstreichen die wachsende Rolle von Samsung und SK Hynix als globale Schwergewichte in der Chipbranche. Zusätzlich beflügelte das Börsendebüt des chinesischen KI-Chip-Entwicklers Biren Technology die Stimmung: Die Aktie verdoppelte sich fast am ersten Handelstag an der Börse Hongkong – ein deutliches Signal für die Dynamik im Halbleitermarkt.

Kurz vor Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen in der kommenden Woche zeigten sich Analysten mehrerer asiatischer Investmenthäuser optimistisch. Sie hoben ihre Kursziele für Samsung an – im Vertrauen darauf, dass der Technologiekonzern nicht nur operativ, sondern auch an der Börse weiter aufholen kann.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
