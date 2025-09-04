SAP-Konkurrent im Fokus

Salesforce bricht nach schwachen Zahlen ein. Die Kursziele. 04.09.2025, 12:10 Uhr

SAP-Konkurrent im Fokus: Salesforce bricht nach schwachen Zahlen ein. Die Kursziele.
© Bild von Mike auf Pixabay
Bereits die Zahlen für das 1. Quartal des Fiskaljahres 2026 enttäuschten den Markt. Mit den Zahlen für das 2. Quartal wollte der SAP-Konkurrent Salesforce positive Akzente setzen, verpasste diesen Anspruch aber deutlich. Die Reaktion des Marktes ließ nicht lange auf sich warten. Die Aktie ging in die Knie.
Salesforce bricht nach enttäuschenden Zahlen ein

Salesforce berichtete gestern nach US-Handelsschluss über das 2. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 31. Juli 2025) des Geschäftsjahres 2026. Salesforce gab den Umsatz mit 10,236 Mrd. US-Dollar an, nach 9,325 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 31. Juli 2024) des Geschäftsjahres 2025. Damit verzeichnete Salesforce einen Umsatzanstieg in Höhe von 10 Prozent. Das war gut, aber eben nicht überzeugend. Salesforce vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 1,887 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 1,96 US-Dollar). Im entsprechenden Vergleichszeitraum lag der Gewinn bei 1,429 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,47 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) wies Salesforce einen Gewinn in Höhe von 2,795 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 2,91 US-Dollar) aus, nach 2,495 Mrd. US-Dollar (EPS 2,56 US-Dollar) im 2. Quartal des Fiskaljahres 2025.

Salesforce Aktie

Prognose für das 3. Quartal 2026 

Salesforce prognostiziert für das laufende 3. Quartal einen Umsatz in einer Spanne von 10,24 Mrd. US-Dollar bis 10,29 Mrd. US-Dollar. Das EPS (GAAP) wird mit 1,60 US-Dollar bis 1,62 US-Dollar bzw. das EPS (non-GAAP) mit 2,84 US-Dollar bis 2,86 US-Dollar erwartet. 

Salesforce – Aktie unter Druck

Robuste Zahlen und ein zurückhaltender Ausblick überzeugten nicht und waren dem Markt schlichtweg nicht genug. Die Salesforce-Aktie (WKN: A0B87V | ISIN: US79466L3024 | Ticker-Symbol: FOO) tauchte im Anschluss an die Veröffentlichung ab. Damit dürfte sich für die Aktie die Leidenszeit erst einmal fortsetzen. Die Aktie befindet sich seit Monaten in einer knackigen Korrektur. Zuletzt zeigte sie Ansätze einer Bodenbildung, doch dieser Prozess steht nun auf Messers Schneide. Sollte es zu einem Rücksetzer unter die 225 US-Dollar kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Um die Bodenbildung voranzutreiben, bedarf es eines Vorstoßes über die 275 US-Dollar. Die Analysten von JPMorgan reagierten bereits auf die Zahlen und senkten ihr Kursziel für die Aktie von 380 US-Dollar auf 365 US-Dollar. Das Votum lautet unverändert „overweight“.

Bn-Redaktion/mt
