SAP-Konkurrent im Fokus: Salesforce nach robusten Zahlen. Steht die Aktie vor einer Rallye?
© 2025 Salesforce, inc. / Sydney Salesforce Tower Rooftop
Mit den letzten Quartalsberichten wusste SAP-Konkurrent Salesforce nicht immer zu überzeugen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Salesforce 211,28 EUR -1,54 % Baader Bank

Die Quittung des Marktes kam frei Haus. Entsprechend groß war die Anspannung des Marktes hinsichtlich der Veröffentlichung der Q3-Daten. Gestern war es soweit. Salesforce berichtete nach US-Handelsschluss über das 3. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monatszeitraum zum 31. Oktober 2025) des Geschäftsjahres 2026.

Salesforce mit robusten Zahlen

Salesforce gab den Umsatz für den aktuellen Berichtszeitraum mit 10,259 Mrd. US-Dollar an, nach 9,444 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 31. Oktober 2024) des Geschäftsjahres 2025. Damit verzeichnete Salesforce einen Umsatzanstieg in Höhe von etwas mehr als 8 Prozent. Der Markt hatte sich hier etwas mehr erwartet. Salesforce vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 2,086 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 2,19 US-Dollar). Im entsprechenden Vergleichszeitraum lag der Gewinn bei 1,527 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,58 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) wies Salesforce einen Gewinn in Höhe von 3,091 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 3,25 US-Dollar) aus, nach 2,321 Mrd. US-Dollar (EPS 2,41 US-Dollar) im 3. Quartal des Fiskaljahres 2025. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen, genauso wieder der Ausblick auf das laufende 4. Quartal. 

Salesforce Aktie

Prognose für das 4. Quartal 2026 

Salesforce erwartet für das laufende 4. Quartal einen Umsatz in einer Spanne von 11,13 Mrd. US-Dollar bis 11,23 Mrd. US-Dollar. Das EPS (GAAP) wird mit 1,47 US-Dollar bis 1,49 US-Dollar bzw. das EPS (non-GAAP) mit 3,02 US-Dollar bis 3,04 US-Dollar prognostiziert. 

Salesforce – Aktie legt leicht zu

Die erste Reaktion auf die Zahlen fiel verhalten positiv aus. Die Salesforce-Aktie (WKN: A0B87V | ISIN: US79466L3024 | Ticker-Symbol: FOO) konnte leicht zulegen. Damit entfernt sich die Aktie immer weiter von der heißen Zone um 225 US-Dollar. Die Chance auf einen tragfähigen Boden lebt somit. Um dieses Szenario jedoch voranzutreiben, bedarf es eines Vorstoßes über die 250 US-Dollar / 265 US-Dollar. Sollte es doch noch zum Bruch der 225 US-Dollar kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Die Bodenbildung wäre in diesem Fall vom Tisch.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays nahmen die Zahlen zum Anlass und hoben das Kursziel für die Salesforce-Aktie von 316 US-Dollar auf 330 US-Dollar an. Das Votum lautet unverändert „overweight“. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
