Deutsche Bank hält am Kursziel fest 24.09.2025, 15:22 Uhr

Laborantin
© Symbolbild von CDC auf Unsplash
Nach dem Abstieg aus dem DAX geriet die Sartorius-Aktie stark unter Druck, verlor über 26 Prozent und steht bei rund 207 Euro. Überraschend hält die Deutsche Bank an ihrem optimistischen „Buy“-Rating fest und sieht mit einem Kursziel von 260 Euro über 25 Prozent Aufwärtspotenzial. Am 16. Oktober entscheidet die Vorlage der Q3-Zahlen, ob sich der Optimismus bestätigt oder die Skepsis des Marktes überwiegt.
Sartorius Vz. 205,10 EUR -1,65 % L&S Exchange

Analysten setzen auf Stärke: Deutsche Bank bleibt bullish

Der DAX-Abstieg war ein Tiefschlag – nicht nur symbolisch, sondern auch operativ. Als Sartorius den Leitindex verlassen musste und in den MDAX zurückrutschte, reagierten viele Anleger mit Zurückhaltung. Indexfonds wurden zum Verkauf gezwungen, was zusätzlichen Druck auf die Aktie ausübte. Seit dem 52-Wochen-Hoch von über 281 Euro hat das Papier mehr als 26 Prozent eingebüßt und notiert derzeit bei etwa 207 Euro.

Umso überraschender kommt nun die Analyse der Deutschen Bank: Die Experten bekräftigten nicht nur ihr „Buy“-Rating, sondern belassen auch das ambitionierte Kursziel bei 260 Euro. Das entspricht einem möglichen Aufwärtspotenzial von über 25 Prozent. Die Analysten zeigen sich überzeugt, dass Sartorius solide Quartalsergebnisse liefern und die Jahresziele bestätigen wird – ein bemerkenswerter Vertrauensbeweis, insbesondere nach dem Verlust der DAX-Mitgliedschaft.

Markt uneins: Zwischen Skepsis und Hoffnung

Während die Deutsche Bank mit ihrer positiven Einschätzung vorprescht, bleiben andere Analysehäuser zurückhaltend. Sowohl die UBS als auch die DZ Bank äußern sich neutral zur weiteren Entwicklung des Göttinger Laborausrüsters. Diese divergierenden Meinungen spiegeln die Unsicherheit am Markt wider: Ist der Abstieg ein strukturelles Warnsignal – oder lediglich eine temporäre Korrektur in einem langfristig intakten Geschäftsmodell?

Die Analysten der Deutschen Bank fokussieren sich auf die operativen Grundlagen und zeigen sich überzeugt, dass das Unternehmen das aktuelle Marktumfeld meistern kann. Das Urteil fällt damit deutlich optimistischer aus als bei vielen Wettbewerbern, was auf eine fundamental andere Einschätzung der Geschäftsdynamik hindeutet.

Q3-Zahlen im Oktober als Bewährungsprobe

Die entscheidende Etappe auf dem möglichen Weg zur Erholung steht bereits bevor: Am 16. Oktober veröffentlicht Sartorius die Ergebnisse für das dritte Quartal. Diese Zahlen könnten zur Weichenstellung für den weiteren Kursverlauf werden. Anleger und Analysten erwarten klare Signale – insbesondere in Bezug auf Umsatzentwicklung, Margenstabilität und den Ausblick auf das Gesamtjahr.

Nur wenn die Quartalsergebnisse die optimistischen Prognosen stützen, könnte die Aktie einen nachhaltigen Turnaround einleiten. Andernfalls droht eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung oder sogar eine weitere Korrektur. Der Markt bleibt skeptisch, doch der Optimismus der Deutschen Bank verleiht der Aktie einen neuen Spannungsbogen.

Ob dieser Ansatz trägt, wird sich bald zeigen. Klar ist: Sartorius steht vor einem richtungsweisenden Quartal – und der Druck, zu liefern, war selten größer.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
