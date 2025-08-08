Schock für Anleger

Crocs-Aktie bricht massiv ein 08.08.2025, 13:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Croc
© Bild von ivabalk von Pixabay
Die jüngsten Geschäftszahlen und der vorsichtige Ausblick des US-Schuhherstellers Crocs haben die Börse aufgeschreckt. Als Folge der Prognose eines Umsatzrückgangs und der Belastung durch Zölle stürzte der Aktienkurs des Unternehmens, zu dem auch die Marke Heydude gehört, um fast 30 Prozent ab. In einer Telefonkonferenz mit Analysten äußerte sich Crocs-Chef Andrew Rees besorgt über die Zurückhaltung der US-Verbraucher bei nicht-notwendigen Ausgaben.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Crocs 65,15 EUR +1,69 % L&S Exchange

Trumps Zölle und die Folgen
Der Schuhhersteller, bekannt für seine bunten Clogs, erwartet allein in der zweiten Jahreshälfte eine Belastung von rund 40 Millionen Dollar durch die Importzölle von US-Präsident Donald Trump. Diese Kosten könnten durch mögliche Preiserhöhungen an die Verbraucher weitergegeben werden, was die Nachfrage zusätzlich dämpfen könnte. Crocs produziert einen Großteil seiner Schuhe unter anderem in Vietnam, Indonesien und China, wobei der Anteil aus China, der 22 Prozent der US-Exporte ausmachte, reduziert werden soll.

Aktienanalyse

Konsumflaute und rückläufige Umsätze
Crocs-Chef Rees stellte fest, dass die Verbraucher in den USA insgesamt „vorsichtig bei diskretionären Ausgaben“ seien. Diese Entwicklung habe bereits zu einem Rückgang des Ladenverkehrs geführt und erschwere es dem Unternehmen, höhere Preise zu verlangen. Für das laufende Quartal prognostiziert das Unternehmen einen Umsatzrückgang von neun bis elf Prozent, was deutlich unter den Erwartungen der Analysten liegt.

Milliardenverlust und Strategiewechsel
Trotz eines leichten Umsatzwachstums im vergangenen Quartal auf 1,15 Milliarden Dollar verbuchte das Unternehmen einen Nettoverlust von rund 492 Millionen Dollar. Dieser Verlust war hauptsächlich auf Abschreibungen des Markenwerts von Heydude zurückzuführen, während im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 229 Millionen Dollar erzielt wurde. Als Reaktion auf die aktuellen Herausforderungen plant Crocs nun, die Ausgaben zu senken, Lagerbestände zu reduzieren und weniger Werbeaktionen durchzuführen, um das Markenimage zu schützen. Gleichzeitig rechnet das Unternehmen mit einer steigenden Beliebtheit von klassischen Sportschuhen durch Großereignisse wie die Fußball-WM 2026 und die Olympischen Spiele 2028.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MK0AXY
Ask: 1,64
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MK0AXY. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
2 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
3 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
4 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
5 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
6 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
7 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
KI-Boom schafft neue Gewinner: Atomkraft überholt Wind und Solar

14:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tempus AI: Aktie schießt hoch

13:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Erholung nach Cyberattacke stützt Vertrauen, doch Unsicherheit …

12:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nicht Barrick oder Newmont: Dieser Gold-Silberproduzent überzeugt …

12:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Heidelberg Materials: Rallye läutet nächste Runde ein. Das sind …

10:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Munich Re unter Druck – Preisschwäche im Kerngeschäft dämpft…

10:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Explosive DroneShield-Aktie: Müssen Sie jetzt sofort verkaufen, …

Gestern 17:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

VORSICHT vor dieser Aktie? Medizintechnik-Riese stürzt ab!

Gestern 16:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer