Asiens Krypto-Boom startet:
Diese Aktie zündet den Turbo für die heißeste Krypto-Story 2025/26!
Anzeige
Siemens Healthineers

Aktie crasht nach Ausblick! 05.11.2025, 15:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Labor
© Symbolbild von Yassine Khalfalli auf Unsplash
Siemens Healthineers legte solide Jahreszahlen vor, doch das schwache Schlussquartal und der verhaltene Ausblick für 2025/26 enttäuschten die Anleger schwer. Die Aktie fiel auf ein 3-Jahrestief, belastet von schwacher Dynamik, China-Sorgen und zusätzlichen Kosten durch Zölle und Währungseffekte. Trotz stabiler Dividende bleibt die Unsicherheit groß – Analysten hoffen auf Klarheit beim kommenden Investorentag.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Siemens Healthineers 45,88 EUR -7,14 % Lang & Schwarz

Zahlen solide – doch das Schlussquartal enttäuscht

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat mit seinem Ausblick für das neue Geschäftsjahr die Märkte kalt erwischt. Am Mittwoch rutschte die Aktie zeitweise um zwölf Prozent ab und markierte bei 42 Euro ein neues 3-Jahrestief. Am Nachmittag notierte das Papier noch immer 8,5 Prozent im Minus bei 45,09 Euro. Neben wichtigen gleitenden Durchschnitten wurde dabei auch die charttechnisch relevante 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen.

Dabei fiel das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25 (per 30. September) auf den ersten Blick ordentlich aus: Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um sieben Prozent auf 2,39 Euro, der Umsatz legte vergleichbar um 5,9 Prozent auf 23,4 Milliarden Euro zu. Wachstumstreiber waren vor allem die Bildgebung sowie der Krebsspezialist Varian. Auch die Region Amerika zeigte sich robust, während China weiter mit Gegenwind kämpft – dort sanken die Erlöse.

Im Fokus der Investoren stand jedoch das verhaltene Schlussquartal: Der Umsatz verfehlte die Analystenerwartungen um rund zwei Prozent, und die Wachstumsdynamik ließ spürbar nach.

Der Ausblick sorgt für Verunsicherung

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 rechnet das Unternehmen nur mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro. Selbst im besten Fall wäre das lediglich ein marginaler Anstieg – im mittleren Szenario sogar ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt mit 2,48 Euro gerechnet.

UBS-Analyst Graham Doyle erwartet daher eine Korrektur der Konsensschätzungen um rund sieben Prozent. Die Citigroup spricht gar von einem Abwärtspotenzial im niedrigen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Die Zurückhaltung liegt vor allem an massiven Belastungen durch Handelszölle und Währungseffekte – allein die Zölle dürften rund 400 Millionen Euro betragen, doppelt so viel wie im Vorjahr.

Gegenmaßnahmen, Dividende und Siemens-Frage

Um gegenzusteuern, kündigte CEO Bernd Montag Maßnahmen an: Preiserhöhungen und Kosteneinsparungen sollen die Belastungen mittelfristig auffangen. Sollte das nicht genügen, könnte auch eine Verlagerung der Produktion in die USA erfolgen. Finanzchef Jochen Schmitz erklärte, man prüfe diesen Schritt „wenn dies nötig ist und für uns sinnvoll ist“.

Beim Umsatz zeigt sich das Management optimistischer und prognostiziert für 2025/26 ein vergleichbares Wachstum von fünf bis sechs Prozent. Während das Geschäft mit Labordiagnostik stagnieren soll, erwarten die übrigen Sparten ein Plus. Doch auch hier hatten viele Marktbeobachter auf stärkere Impulse gehofft. Besonders die China-Schwäche bleibt ein offenes Thema – eine rasche Erholung sei laut Management nicht zu erwarten.

Ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor bleibt die Mehrheitsbeteiligung des Mutterkonzerns Siemens, der 71 Prozent an Healthineers hält. Siemens hatte die Beteiligung zuletzt reduziert und prüft laut Unternehmensangaben weitere Optionen. CEO Montag betonte auf der Bilanzpressekonferenz, was nun zähle, sei vor allem eins: Klarheit. Möglicherweise liefert der anstehende Siemens-Kapitalmarkttag erste Antworten.

Analysten zwischen Skepsis und Hoffnung

Trotz des Kurssturzes bleiben einige Analysten gelassen. Julien Dormois von Jefferies sieht die Prognose als bewusst defensiv gewählt – womöglich als Basis für einen neuen, ambitionierten Mehrjahresplan, der am 17. November auf dem Investorentag vorgestellt werden soll.

Einen kleinen Lichtblick gibt es für Aktionäre dennoch: Die Dividende wird um fünf Cent auf 1,00 Euro je Aktie erhöht. Ein Zeichen der Stabilität – in einem Umfeld, das derzeit wenig Spielraum für Euphorie lässt.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MK3SSK
Ask: 0,71
Hebel: 21
mit starkem Hebel
MK3SS8
Ask: 0,97
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MK3SSK MK3SS8. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
2 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
3 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
5 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
6 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
7 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Vestas überrascht: Gewinne schießen durch die Decke!

15:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BP zahlt weiter Dividende: Investoren zufrieden mit Q3 Ergebnissen

14:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Warnzeichen mehren sich: RWE vor den Zahlen

13:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Im Schatten von Nvidia: AMD nach starken Zahlen dennoch unter Druck…

12:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk mit Zahlen: Das kann doch keinen mehr schocken

11:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AMD im Fokus: Liefert der Chip-Riese jetzt die Zahlen?

Gestern 18:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Korrektur: Palantir-Zahlen lösen Tech-Ausverkauf aus – Wall …

Gestern 18:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk überbietet Pfizer: 10-Milliarden-Schlacht um Metsera

Gestern 17:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer