Siemens setzt deutliche Kurserholung fort: Siemens-Aktie schiebt sich nach oben – viertes Quartal dürfte stärker ausfallen

Siemens setzt deutliche Kurserholung fort

26.09.2025, 14:06 Uhr

Nachdem Siemens-Aktien zuletzt deutlich unter Druck geraten waren, gelang am Freitag eine spürbare Gegenbewegung. Der Titel setzte sich zeitweise an die Spitze des DAX und holte damit die Wochenverluste weitgehend auf.
Positive Erwartungen an das vierte Quartal

Händler gehen zunehmend davon aus, dass das vierte Quartal besser verlaufen ist als die schwächeren Monate zuvor. Analysten betonen, dass das Verhältnis von Neuaufträgen zu erzielten Umsätzen wohl leicht positiv ausgefallen ist. Damit könnte sich eine Entspannung bei den Auftragseingängen abzeichnen.

Im zweiten Quartal hatte Siemens bereits überzeugt, Umsatz und Ergebnis lagen über den Prognosen und der Ausblick blieb bestätigt. Dennoch ist das Umfeld anspruchsvoll, da die Nachfrage in der Fabrikautomation besonders in China zuletzt schwächelte. Vorstandschef Roland Busch machte deutlich, dass der Konzern auch in einem volatilen Umfeld verlässliche Ergebnisse liefern will. Gleichzeitig warnte er jedoch vor verlängerten Investitionszyklen in Branchen wie der Automobilindustrie.

Kurserholung mit Unsicherheiten

Die aktuelle Bewegung spiegelt die Hoffnung wider, dass sich die negativen Trends im Kerngeschäft stabilisieren oder umkehren. Ein leicht besseres Verhältnis von Auftragseingängen und Umsätzen wäre ein Signal, dass die Nachfrage nicht mehr so deutlich hinterherhinkt. Dies weckt Erwartungen auf eine nachhaltige Verbesserung.

Gleichzeitig lasten strukturelle Probleme auf dem Konzern. Die digitale Industrie- und Automatisierungssparte gilt als schwächer, während geopolitische Unsicherheiten und konjunkturelle Belastungen anhalten. Selbst bei einer Erholung bleibt offen, wie robust die Nachfrage in den Schlüsselregionen tatsächlich ist.

Blick nach vorn

Entscheidend wird, wie stark sich die Zahlen des vierten Quartals in den Bereichen Auftragseingang, Marge und Ausblick zeigen. Sollten Elektromobilität, Elektrifizierung und neue Technologien wie künstliche Intelligenz stärkeres Wachstum anstoßen, könnte Siemens überdurchschnittlich profitieren. Gelingt diese Wende nicht, bleibt die Gefahr, dass die jüngste Kurserholung nur von kurzer Dauer ist.

Reicht die Hoffnung auf ein besseres Quartal für eine dauerhafte Trendwende oder handelt es sich lediglich um eine kurze Verschnaufpause im Abwärtstrend?

