Was passiert mit den riesigen Schulden? 03.03.2026, 10:13 Uhr

Rakete
© Bild von SpaceX-Imagery auf Pixabay
Elon Musk ordnet sein Unternehmensreich neu – und sendet ein starkes Signal an die Kapitalmärkte. 17,5 Milliarden US-Dollar Schulden sollen vollständig getilgt werden, während SpaceX den Gang an die Börse vorbereitet. Für Investoren entsteht damit eine neue Dynamik rund um X, xAI und das ambitionierte Raumfahrtgeschäft.
17,5 Milliarden Dollar vor vollständiger Tilgung

Elon Musks Firmengeflecht steht vor einem bemerkenswerten Schritt: Rund 17,5 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten von X und xAI sollen vollständig zurückgezahlt werden. Nach Angaben informierter Kreise hat Morgan Stanley bestehenden Kreditgebern mitgeteilt, dass die ausstehenden Schulden beglichen werden. Woher die Mittel stammen, blieb jedoch offen. Fest steht: xAI hatte im Januar bereits 20 Milliarden US-Dollar frisches Eigenkapital eingesammelt – ein möglicher Baustein für die nun geplante Entschuldung.

Ursprung der Milliardenlast

Die Schulden gehen auf unterschiedliche Finanzierungsrunden zurück. X, früher bekannt als Twitter, nahm im Zuge der Übernahme durch Musk etwa 12,5 Milliarden US-Dollar auf. xAI wiederum platzierte im Juni Anleihen und Kredite über 5 Milliarden US-Dollar. Seit der Fusion im vergangenen Jahr firmieren beide unter xAI Holdings. Während X monatlich zweistellige Millionensummen für den Schuldendienst aufbringt, verbrennt xAI nach Schätzungen rund 1 Milliarde US-Dollar pro Monat.

SpaceX-Deal treibt Bewertung auf 1,25 Billionen Dollar

Die Rückzahlung erfolgt in einer Phase strategischer Neuordnung. SpaceX übernahm xAI im vergangenen Monat und integrierte das Unternehmen als Tochtergesellschaft. Ziel ist unter anderem der Aufbau von Rechenzentren im All. Das kombinierte Firmenkonstrukt wird derzeit mit 1,25 Billionen US-Dollar bewertet. Parallel dazu bereitet Musk den Börsengang von SpaceX vor. Das Unternehmen mit Sitz in Starbase, Texas, strebt eine vertrauliche IPO-Anmeldung noch in diesem Monat an, um eine mögliche Notierung im Juni zu ermöglichen.

Teure Frühablösung der Anleihen

Ein Teil der Verbindlichkeiten besteht noch nicht lange und könnte mit Vorfälligkeitsentschädigungen verbunden sein. Besonders im Fokus stehen 3 Milliarden US-Dollar Hochzinsanleihen von xAI, die zu 117 Cent je Dollar zurückgezahlt werden sollen. Diese Prämie fällt an, obwohl die Papiere ursprünglich mindestens zwei Jahre laufen sollten. Laut Marktdaten notierten die Anleihen zuletzt ebenfalls bei rund 117 Cent – ein Signal, dass Investoren bereits mit einer vorzeitigen Rückzahlung gerechnet hatten.

Milliardenbedarf für KI-Infrastruktur

Der Kapitalbedarf bleibt hoch. xAI investiert Milliarden in Rechenzentren, Chips und Fachpersonal. Um sich Zugang zu Nvidia-Chips zu sichern, arbeitete das Unternehmen zuletzt mit Valor Equity Partners zusammen. In Kooperation mit Apollo Global Management und weiteren Geldgebern sollen über Zweckgesellschaften bis zu 20 Milliarden US-Dollar eingesammelt werden. Diese Vehikel erwerben die Chips und vermieten sie an xAI – ein Modell, das Liquidität schont und zugleich Wachstum ermöglicht.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
