Der Countdown läuft:
Comeback-Land, Wahljahr: Warum diese Aktie 2026 spannend werden könnte
Anzeige
SpaceX & xAI

Wird Musk der erste Billionär? 03.02.2026, 17:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Tesla
© Symbolbild von Tesla
Elon Musk zündet die nächste Eskalationsstufe seines Firmenimperiums und verschmilzt SpaceX mit dem KI-Spezialisten xAI. Mit einer Bewertung von 1,25 Billionen Dollar entsteht ein Konzern, der Raumfahrt, künstliche Intelligenz und globale Dateninfrastruktur vereint. Für Anleger wirft der Deal grundlegende Fragen zu Macht, Wachstum und Risiken im Musk-Universum auf.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Tesla 354,90 EUR -0,86 % Lang & Schwarz

Mega-Deal mit historischer Dimension

Elon Musk vereint SpaceX und xAI in einer Transaktion, die das kombinierte Unternehmen mit 1,25 Billionen Dollar bewertet. SpaceX wird dabei mit 1 Billion Dollar angesetzt, xAI mit 250 Milliarden Dollar. Die Bewertung wurde Mitarbeitern in einem internen Memo mitgeteilt. Die Übernahme erfolgt vollständig über Aktien, der rechnerische Wert je Anteil liegt bei 526,59 Dollar. Ziel ist es, die wachsenden Ambitionen in künstlicher Intelligenz und Raumfahrt finanziell und technologisch zu bündeln.

Strategische Begründung: KI, Raketen und Daten

SpaceX erklärte, xAI sei übernommen worden, „ to form the most ambitious, vertically-integrated innovation engine on (and off) Earth, with AI, rockets, space-based internet, direct-to-mobile device communications and the world’s foremost real-time information and free speech platform.“ Trotz des Zusammenschlusses sollen beide Unternehmen operativ getrennt bleiben. Hintergrund sind internationale Regulierungen, denen SpaceX unterliegt, xAI jedoch nicht. Entsprechend wird xAI als hundertprozentige Tochtergesellschaft geführt, mit klaren Compliance-Grenzen im Tagesgeschäft.

Börsenpläne und Kapitalbedarf

Ungeachtet der Fusion rechnet SpaceX weiterhin mit einem Börsengang noch in diesem Jahr. Zuvor war ein IPO im Gespräch, der bis zu 50 Milliarden Dollar einbringen könnte – potenziell der größte Börsengang aller Zeiten. xAI selbst hatte zuletzt im Januar Kapital zu einer Bewertung von 230 Milliarden Dollar eingesammelt. Das KI-Unternehmen verbrennt aktuell rund 1 Milliarde Dollar pro Monat, um seine erklärten Ziele zu verfolgen.

Musk setzt auf Rechenleistung im Orbit

In einer Stellungnahme erläuterte Musk die technologische Logik hinter dem Deal. Der günstigste Weg für KI-Berechnungen werde in zwei bis drei Jahren im All liegen. „This cost-efficiency alone will enable innovative companies to forge ahead in training their AI models and processing data at unprecedented speeds and scales, accelerating breakthroughs in our understanding of physics and invention of technologies to benefit humanity,“ schrieb er. Für dieses Vorhaben beantragt SpaceX die Genehmigung, bis zu eine Million Satelliten in den Erdorbit zu bringen.

Vernetztes Musk-Ökosystem

Der Zusammenschluss vertieft die Verflechtung von Musks Firmenreich. Bereits 2022 übernahm er Twitter, benannte es in X um und fusionierte die Plattform später in einem 33-Milliarden-Dollar-Deal mit xAI. Auch Tesla ist Teil dieses Ökosystems: Investoren beobachten zunehmend, wie Kapital, Rechenleistung und strategische Prioritäten zwischen Tesla, SpaceX und xAI verschoben werden – mit potenziellen Auswirkungen auf alle Beteiligungen.

Starke Basis trotz technischer Rückschläge

SpaceX bleibt Musks stabilstes Standbein. Das Unternehmen ist der einzige US-Anbieter, der regelmäßig Astronauten zur ISS bringt, und ein zentraler Partner für staatliche Raumfahrt- und Verteidigungsaufträge. Besonders bedeutend sind die Erlöse aus dem Starlink-Netzwerk mit mehr als 9.000 Satelliten, die inzwischen die Startumsätze übertreffen. Parallel meldete SpaceX jüngst einen seltenen Zwischenfall bei einer Falcon-9-Mission; ein Problem trat kurz vor dem geplanten Wiedereintritt der Raketenstufe auf. „Teams are reviewing data to determine root cause and corrective actions before returning to flight,“ hieß es dazu.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GW0CMD
Ask: 0,00
Hebel: 19
mit starkem Hebel
GU3BHQ
Ask: 8,80
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GW0CMD GU3BHQ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2/Irans Präsident: Streben keinen Krieg an - Reaktion auf EU Hauptdiskussion
3 Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen Hauptdiskussion
4 USA: Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet Hauptdiskussion
5 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
6 IRW-News: bettermood Food Corporation: United Natural Food (UNFI) Canada listet den neu eingeführten Moodrink Barista von bettermoo(d) Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Palantir-Rally: Explosives Wachstum dank Trump-Regierung

17:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Extreme Schwankungen: Diese Kräfte treiben Gold, Öl & Krypto

17:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Biotech Rallye: Experte treibt Kurs steil nach oben

17:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Paypal Absturz: CEO muss gehen - Aktie bricht ein

16:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pfizer-Schock: Top-Daten, aber die Aktie schmiert ab – was ist da …

16:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Drohnenabwehr rückt ins Rampenlicht, Markt setzt auf Wachstum

14:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax wieder obenauf und hat die 25.000 Punkte im Blick: E.ON – …

12:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palantir „schockt“ den Markt mit Knaller-Zahlen: Aktie springt …

12:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer