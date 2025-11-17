Anzeige
+++Starke Bohrergebnisse Glencore schließt Schmelzen – die USA suchen Ersatz. Diese Aktie sitzt am richtigen Ort+++
Spannung bei Formycon Aktie nimmt zu vor möglichem Dupixent Nachahmer

Formycon Aktie im Aufwind, Biosimilar für Dupixent weckt Fantasie 17.11.2025, 11:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Spannung bei Formycon Aktie nimmt zu vor möglichem Dupixent Nachahmer: Formycon Aktie im Aufwind, Biosimilar für Dupixent weckt Fantasie
© Symbolbild von Pixabay
Formycon plant offenbar ein Biosimilar für den Milliardenblockbuster Dupixent von Sanofi, was den Aktienkurs in Bewegung versetzt. Die Aussicht auf neue Wachstumschancen belebt das Interesse der Anleger deutlich.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Formycon 22,83 EUR +10,13 % Lang & Schwarz
Sanofi 89,53 EUR -0,21 % TTMzero RT

Formycon rückt mit geheimem Projekt in den Fokus

Die Formycon AG mit Sitz in Planegg bei München zählt zu den führenden Entwicklern von Biosimilars in Deutschland. Im aktuellen Unternehmensbericht finden sich mehrere fortgeschrittene Entwicklungsprojekte, darunter vertrauliche Kandidaten mit der Bezeichnung FYB208, FYB209 und FYB210. Offiziell ist kein direkter Bezug zu Dupixent genannt. Doch in Fachkreisen wird spekuliert, dass sich eines dieser Projekte auf den Wirkstoff Dupilumab beziehen könnte, der in Dupixent enthalten ist. Sanofi erzielt mit Dupixent jährlich Milliardenumsätze in mehreren Therapiegebieten wie Asthma oder Neurodermitis. Der Markt für ein entsprechendes Nachahmerpräparat wäre enorm. Formycon hatte bereits in der Vergangenheit durch erfolgreiche Partnerschaften und Produktentwicklungen im Bereich der Biosimilars auf sich aufmerksam gemacht.

Wachstumschancen und Unsicherheiten prägen das Bild

Ein möglicher Einstieg in den Dupixent Markt könnte Formycon neue Erlöspotenziale erschließen. Der weltweite Biosimilarmarkt wird nach aktuellen Prognosen bis 2032 mit jährlichen Wachstumsraten von rund 18 Prozent zulegen. Der Zeitpunkt für eine Positionierung scheint daher strategisch gewählt. Gleichzeitig ist der Weg zur Markteinführung komplex. Biosimilars unterliegen strengen Zulassungsverfahren und müssen klinisch mit dem Originalpräparat vergleichbar sein. Darüber hinaus stellt die Preisentwicklung in wichtigen Märkten wie den USA eine Herausforderung dar. Bereits jetzt warnt Formycon vor wachsendem Margendruck und zunehmendem Wettbewerb.

Spannung steigt vor möglichen Details

Ob tatsächlich ein konkretes Dupixent Biosimilar bei Formycon in Entwicklung ist, bleibt vorerst unbestätigt. Anleger und Analysten warten auf offizielle Aussagen oder Projektpartner, um die Marktchancen fundiert einschätzen zu können. Wird Formycon den nächsten großen Schritt im Biosimilarsegment wagen und mit einem Dupixent Nachahmerprojekt neue Maßstäbe setzen?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MK17F4
Ask: 0,53
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MK17F4. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Aktien Frankfurt: Dax schwach am Tagestief - Siemens belastet Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Bei Schwarzarbeit künftig Barbershops im Visier Hauptdiskussion
3 IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma präsentiert mögliche Zusammenarbeit mit Johnson & Johnson-Spezialisten auf der Veranstaltung Beyond the Needle von Basel Launch Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Hannover Rück erwartet nach katastrophenarmem Sommer noch mehr Gewinn Hauptdiskussion
5 Aktien New York Ausblick: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab Hauptdiskussion
6 Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte Hauptdiskussion
7 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
E.ON nach dem Kursrutsch: Sind das bereits Kaufkurse?

12:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Das sieht gar nicht gut aus: Deutsche Bank – Obacht! Aktie…

12:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BASF: Kommt da noch was? Aktie in entscheidender Phase

10:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Commerzbank mit Rü…

Gestern 10:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Droht der Rallye ein abruptes Ende? Nordex auf dem Prüfstand

Gestern 10:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BASF am Scheideweg: Konzern kontert Krise mit radikaler Milliarden-…

Samstag 17:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Wende im E-Commerce: Alibaba startet KI-Angriff: "Qwen" soll zum …

Samstag 13:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Zentrum Texas: Google investiert 40 Milliarden Dollar in neue …

Samstag 12:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer