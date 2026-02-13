Aktie vor Neubewertung?
Starke Zahlen, schwacher Kurs

Warum Adidas trotz Rekorden weiter fällt 13.02.2026, 17:43 Uhr

Symbolbild Adidas
© Foto von Camilla Carvalho auf Unsplash
Der Sportartikelhersteller hat operativ ein erfolgreiches Jahr hinter sich, doch an der Börse spiegelt sich das bislang kaum wider. Trotz steigender Gewinne, Aktienrückkäufen und hoher Markenpräsenz bleibt die Aktie unter Druck. Während Analysten teils optimistisch bleiben, signalisiert der Kursverlauf weiterhin Zurückhaltung der Anleger. Entscheidend wird, ob sich eine tragfähige Kursbasis bildet oder zunächst noch niedrigere Niveaus getestet werden.
Rekordjahr und Kapitalrückgabe

Adidas steigerte 2025 den Umsatz auf einen neuen Höchstwert, während sich das operative Ergebnis deutlich verbesserte. Wachstum kam aus mehreren Regionen sowie aus Performance-Segmenten wie Running und Training. Parallel startete der Konzern ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm, das Vertrauen signalisieren und überschüssige Liquidität an Aktionäre zurückführen soll.
Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt die Marke durch große Marketingauftritte, wodurch die Markenwahrnehmung weiter gestärkt wurde. Die endgültigen Jahreszahlen samt Ausblick dürften nun entscheidend für die Erwartungen an 2026 werden.

Aktienanalyse

Kurs bleibt ohne klare Richtung

Trotz der operativen Fortschritte zeigt die Aktie bislang keine stabile Aufwärtsbewegung. Der Kurs bewegt sich unter wichtigen Durchschnittslinien und reagiert nur begrenzt auf positive Unternehmensnachrichten. Solange zentrale Kursmarken nicht nachhaltig verteidigt werden, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.
Erst auf tieferen Niveaus könnte sich eine tragfähigere Basis entwickeln, von der aus eine nachhaltige Erholung starten kann.

Abwarten oder Position aufbauen?

Fundamental wirkt das Unternehmen stabiler als der Kurs vermuten lässt. Dennoch sorgen Wettbewerb, Währungseffekte und makroökonomische Unsicherheiten für Zurückhaltung am Markt. Analysten sehen zwar Aufwärtspotenzial, technisch bleibt das Bild jedoch fragil.
Wer einsteigen möchte, wartet möglicherweise auf klarere Stabilisierungssignale. Investierte Anleger benötigen weiterhin Geduld, bis operative Stärke und Kursentwicklung wieder stärker zusammenlaufen.

Bn-Redaktion/js
Bn-Redaktion/js
