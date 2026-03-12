Deal mit Substanz
Diese Defence-Aktie übernimmt Cashflow-starken Fertiger – und baut eigene Produktionsmacht auf
Anzeige
Starke Zahlen überraschen

Zalando Aktie springt um fast 9 Prozent nach oben 12.03.2026, 10:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Zalando
© Foto von Mika Baumeister auf Unsplash
Die Zalando hat mit ihren aktuellen Geschäftszahlen für Aufmerksamkeit am Markt gesorgt. Der Online-Modehändler meldete für das vergangene Jahr ein deutliches Wachstum bei Umsatz und operativem Ergebnis. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm an. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Die Zalando Aktie legte im frühen Handel spürbar zu und gehörte zeitweise zu den stärksten Werten im deutschen Leitindex.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Zalando 22,78 EUR +10,99 % Lang & Schwarz

Wachstum bei Umsatz und Kundenzahlen

Zalando profitierte im vergangenen Geschäftsjahr von einer steigenden Nachfrage auf seiner Plattform. Der Konzern konnte sowohl Umsatz als auch das über die Plattform abgewickelte Warenvolumen deutlich ausbauen. Parallel dazu erreichte die Zahl der aktiven Kunden einen neuen Höchststand. Für das Unternehmen ist diese Entwicklung besonders wichtig, da eine größere Nutzerbasis langfristig auch höhere Umsätze im Plattformgeschäft ermöglicht.

Künstliche Intelligenz wird wichtiger

Ein zentraler Treiber der Entwicklung ist der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz. Laut Unternehmensangaben hilft KI vor allem dabei, Marketingkampagnen schneller zu erstellen und Inhalte effizienter zu produzieren. Während entsprechende Kampagnen früher mehrere Wochen Vorbereitung benötigten, können sie inzwischen innerhalb weniger Tage umgesetzt werden. Auch in der Logistik setzt Zalando zunehmend auf KI-Modelle, etwa zur Optimierung von Lieferketten und Prognosen.

Aktienrückkauf sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit

Neben den Geschäftszahlen sorgte auch eine weitere Ankündigung für Interesse bei Anlegern. Das Unternehmen plant ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu mehreren hundert Millionen Euro. Die zurückgekauften Anteile sollen anschließend eingezogen werden. Solche Programme werden am Markt häufig als Zeichen für Vertrauen des Managements in die eigene Geschäftsentwicklung interpretiert.

Optimistischer Blick auf das laufende Jahr

Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr zeigt sich das Management weiterhin zuversichtlich. Zalando erwartet eine weitere Beschleunigung des Wachstums und sieht insbesondere im verstärkten Einsatz von Technologie und Plattformlösungen zusätzliche Chancen. Anleger beobachten nun vor allem, ob sich die aktuelle Dynamik in den kommenden Quartalen bestätigen kann.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GW2L0U
Ask: 0,33
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GW2L0U. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
3 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
4 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
5 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
6 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Arbeitskampf belastet Luftverkehr deutlich, Streik sorgt für …

12:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

China-Schwäche und Milliardenwette auf E-Mobilität prägen die …

12:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax bleibt unter Druck: RWE – Zahlen da, Kursanstieg auch!

11:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall nach dem Zahlendebakel: Wie könnte es für die Rü…

10:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Große Ausschüttung geplant: Hannover Rück überrascht mit …

10:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neuer Millionenauftrag und Rekordzahlen: Dieser Rüstungskonzern ü…

Gestern 21:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vonovia-Aktie setzt Talfahrt fort: Erneute Verluste drücken Kurs …

Gestern 18:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

VW in der Gewinnkrise: Forderung nach Millionen für die Belegschaft…

Gestern 17:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer