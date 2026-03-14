Starke Zahlen wirken nach

Zalando mit Paukenschlag ins Wochenende 14.03.2026, 07:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Starke Zahlen wirken nach: Zalando mit Paukenschlag ins Wochenende
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Seit Monaten befindet sich die Zalando-Aktie in einer ausgeprägten Korrektur. Dabei musste sie schwere Kursverluste hinnehmen. Umso gespannter war der Markt hinsichtlich der Veröffentlichung der Finanzergebnisse 2025 und der Veröffentlichung des Ausblicks auf 2026. Der Online-Modehändler überzeugte auf ganz Linie. Der Markt reagierte entsprechend erleichtert. Die Aktie schoss nach oben. Ist das die langersehnte Trendwende?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 23.339,29 PKT -0,74 % Ariva Indikation
Zalando 23,41 EUR +5,76 % Lang & Schwarz

Zalando-Aktie haussiert nach Zahlen

Zalando veröffentlichte für das Jahr 2025 einen Umsatz in Höhe von 12,346 Mrd. Euro, nach 10,572 Mrd. Euro im Jahr 2024. Das bereinigte EBIT wurde mit 590,7 Mio. Euro veröffentlicht, nach 511,1 Mio. Euro im Jahr 2024. Entsprechend belief sich die bereinigte EBIT-Marge auf 4,8 Prozent und blieb damit im Vergleich zu 2024 unverändert. Unterm Strich verblieb dem Modekonzern im Jahr 2025 ein Nettogewinn in Höhe von 212,7 Mio. Euro, nach 251,1 Mio. Euro im Jahr 2024.

Ausblick auf das Gesamtjahr 2026

Für 2026 erwartet Zalando im Vergleich zu 2025 ein Umsatzwachstum in Höhe von 12 Prozent bis 17 Prozent. Das bereinigte EBIT wird in einer Spanne von 660 Mio. Euro bis 740 Mio. Euro prognostiziert. Gleichzeitig kündigte Zalando ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 300 Mio. Euro.

Chartanalyse zur Aktie

Aktie legt nach Zahlen kräftig zu

Eine Erleichterung brach sich Bahn. Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111 | ISIN: DE000ZAL1111 | Ticker-Symbol: ZAL) reagierte mit deutlichen Kursgewinnen auf die Zahlen. Aus charttechnischer Sicht ist allerdings noch nichts gewonnen. Der Abwärtstrend ist noch immer intakt. Die Kursgewinne verschaffen der Aktie jedoch zunächst etwas Luft. Die Rückkehr der Zalando-Aktie über die Marke von 22,5 Euro ist ein erster wichtiger Fingerzeig. Dabei darf es allerdings nicht bleiben, will die Aktie sich dem Würgegriff der Korrektur entziehen. In einem nächsten Schritt muss der Widerstandsbereich um 25 Euro zurückerobert werden. Erst ein solcher Vorstoß würde das Chartbild stabilisieren und aufhellen. Über kurz oder lang muss es aber das erklärte Ziel der Aktie sein, den Widerstandsbereich um 27,5 Euro / 28,3 Euro zurückzuerobern. Hingegen gilt: Sollte es für Zalando unter die 18,8 Euro gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank stufen die Zalando-Aktie nach wie vor mit „kaufen“ ein. Den fairen Wert hoben die Analysten von 36 Euro auf 38 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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