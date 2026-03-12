Deal mit Substanz
Strombedarf steigt stark

12.03.2026, 12:23 Uhr

Symbolbild RWE
© Foto von Wim van 't Einde auf Unsplash
Die RWE steht nach der Vorlage ihrer Geschäftszahlen erneut im Mittelpunkt des Marktes. Zwar lag der Gewinn im vergangenen Jahr unter dem Niveau des Vorjahres, dennoch konnte der Energiekonzern die Erwartungen vieler Analysten übertreffen. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt vor allem ein umfangreiches Investitionsprogramm, mit dem RWE seine Stromerzeugung in den kommenden Jahren deutlich ausbauen will.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 55,35 EUR +3,21 % Lang & Schwarz

Milliarden für neue Stromkapazitäten

In den kommenden Jahren plant das Unternehmen hohe Investitionen in den Ausbau seiner Energieproduktion. Ziel ist es, die Kapazitäten deutlich zu erhöhen und damit vom wachsenden Strombedarf zu profitieren. Hintergrund sind unter anderem der Ausbau digitaler Infrastruktur, neue Rechenzentren und der steigende Energiebedarf durch Technologien wie künstliche Intelligenz.

Wachstum soll langfristig steigen

Durch die geplanten Investitionen erwartet RWE langfristig eine steigende Profitabilität. Das Management rechnet damit, dass der Gewinn je Aktie in den kommenden Jahren deutlich wachsen kann. Gleichzeitig soll auch die Dividende weiterhin schrittweise erhöht werden, sodass Aktionäre stärker am Unternehmenserfolg beteiligt werden.

Ergebnis unter Vorjahr – Prognosen dennoch erreicht

Im vergangenen Geschäftsjahr musste RWE zwar einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn hinnehmen. Ursache waren vor allem niedrigere Strompreise im Vergleich zum Vorjahr. Trotzdem bewegten sich die wichtigsten Kennzahlen im oberen Bereich der eigenen Prognosen und lagen teilweise über den Erwartungen des Marktes.

Blick richtet sich auf die nächsten Jahre

Entscheidend für Anleger dürfte nun sein, ob sich die ambitionierten Wachstumspläne tatsächlich umsetzen lassen. Der steigende Strombedarf durch Energiewende, Digitalisierung und KI gilt als wichtiger Treiber für den Energiesektor. Marktteilnehmer beobachten daher genau, ob RWE seine Strategie in den kommenden Jahren erfolgreich ausbauen kann.

