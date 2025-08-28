Technologie-Gigant kündigt Großereignis an: Apple-Keynote am 9. September: Diese Produktneuheiten elektrisieren den Markt

Neuer Uran-Boom:
Apple-Keynote am 9. September: Diese Produktneuheiten elektrisieren den Markt 28.08.2025, 18:31 Uhr

© Symbolbild von Apple
Apple sorgt erneut für Aufsehen: Am 9. September lädt der Konzern zur traditionellen Herbst-Keynote. Die Erwartungen sind hoch – neue iPhones, Smartwatches und AirPods könnten Anleger wie Konsumenten gleichermaßen elektrisieren.
iPhone 17 im Fokus der Erwartungen

Apple wird voraussichtlich vier neue iPhone-Modelle präsentieren, darunter das iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Besonders im Blick steht ein ultraflaches Modell namens iPhone 17 Air, das das bisherige Plus-Modell ersetzen könnte. Auffällig ist das neue Design mit Kamera-Bar und großflächiger Glasoptik. Technisch setzt Apple auf den leistungsstarken A19-Chip, ein 48-Megapixel-Teleobjektiv und Vapor-Kühlung. Auch eine verbesserte Frontkamera und höhere Displayfrequenzen mit 120 Hertz sind im Gespräch. In den USA soll das Pro-Modell bei rund 1199 Dollar starten.

Apple Watch und AirPods vor Update

Neben den iPhones könnte Apple auch neue Wearables präsentieren. Die Apple Watch Series 11 soll mit einem überarbeiteten S11-Chip, möglichen Gesundheitsfunktionen wie Blutdruckmessung und einer verlängerten Akkulaufzeit erscheinen. Noch robuster könnte die Apple Watch Ultra 3 werden, bei der sogar satellitenbasiertes Messaging im Raum steht. Auch die AirPods Pro dürften eine Neuauflage erfahren – inklusive Touch-Display im Ladecase, neuer Sensorik und verbesserter Geräuschunterdrückung.

Markterwartung trifft auf Verkaufsdruck

Anleger blicken mit gespannter Aufmerksamkeit auf das Event. Branchenbeobachter warnen vor einem möglichen Sell-the-News-Effekt: Oft neigt die Apple-Aktie nach Keynotes zu kurzfristigen Korrekturen, bevor sich ein neuer Aufwärtstrend etablieren kann. Trotz starker Fundamentaldaten und hoher Konsumentennachfrage bleibt die Reaktion des Marktes zunächst offen.

Spannung bis zum letzten Moment

Ob auch neue Produkte wie ein HomePod mit Display oder ein überarbeiteter Apple TV enthüllt werden, bleibt bis zum Schluss offen. Klar ist: Die Keynote am 9. September könnte zum Wendepunkt für das Apple-Ökosystem im Jahr 2025 werden. Welche Überraschung hält Tim Cook noch bereit?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
