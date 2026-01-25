Anzeige
+++Analysten schlagen Alarm Analyst sieht bei dieser Food-Tech-Aktie jetzt rund 100 % Kurspotenzial+++
Telekom startet NG eCall

Jetzt zählt jede Sekunde! 25.01.2026, 13:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Funkturm
© Symbolbild von David Arrowsmith auf Unsplash
Die Deutsche Telekom, Vodafone und O2 Telefónica haben gemeinsam das neue Notrufsystem „Next Generation eCall“ gestartet, das Notrufe künftig über moderne 4G- und 5G-Netze abwickelt. Dadurch erfolgt die Übermittlung lebenswichtiger Unfallinformationen in Echtzeit und deutlich schneller als bisher. Die EU erwartet durch diese Technologie eine Halbierung der Rettungszeiten und bis zu 2.500 gerettete Menschenleben jährlich.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 27,07 EUR +0,02 % Lang & Schwarz

Highspeed-Hilfe in Sekunden: Das neue eCall-System startet

Ein technologischer Meilenstein für die Verkehrssicherheit ist erreicht: Die Deutsche Telekom, Vodafone und O2 Telefónica haben gemeinsam das neue Notrufsystem „Next Generation Emergency Call“ (NG eCall) in ihren Mobilfunknetzen freigeschaltet. Damit wird der bisherige eCall-Dienst, der auf der veralteten 2G-Technologie basierte, auf den neuesten Stand gebracht. Zukünftig werden Notrufe aus Fahrzeugen nicht mehr über das GSM-Netz abgewickelt, sondern über moderne 4G- und 5G-Infrastrukturen – schneller, zuverlässiger und mit deutlich mehr Informationen.

Seit dem 31. März 2018 ist eCall für alle neu zugelassenen Fahrzeugmodelle in der Europäischen Union verpflichtend. Im Ernstfall reagiert das System automatisch, etwa wenn Airbags auslösen oder Gurtstraffer aktiviert werden. Auch eine manuelle Auslösung über einen SOS-Knopf ist möglich. Doch während das alte System nur minimale Datenmengen von 140 Byte übertragen konnte, eröffnet die neue Technologie ganz andere Möglichkeiten. Unfallinformationen wie die exakte GPS-Position, die Aufprallgeschwindigkeit oder die Reaktion verschiedener Fahrzeugsensoren lassen sich nun in Echtzeit an die Leitstellen senden. Der Aufbau der Verbindung erfolgt nahezu augenblicklich – ein entscheidender Vorteil gegenüber dem bisherigen 2G-Netz, in dem oft mehrere Sekunden bis zur aktiven Verbindung vergingen.

40 Jahre alte Technik ade: Warum die Modernisierung überfällig war

Die bisherige eCall-Infrastruktur basierte auf der GSM-Technologie, die bereits seit den 1980er Jahren im Einsatz ist. Ihre Möglichkeiten zur Datenübertragung waren extrem limitiert – in einer Zeit, in der Fahrzeuge zunehmend vernetzt und mit digitalen Sicherheitssystemen ausgestattet sind, war das eine wachsende Schwachstelle. Mit dem Wechsel auf 4G und 5G reagiert die Branche nicht nur auf die steigenden Anforderungen moderner Fahrzeuge, sondern auch auf den Wunsch nach deutlich schnelleren Rettungsketten. Alexander Jenbar, Technikchef der Telekom Deutschland, betonte die gesellschaftliche Verantwortung der Netzbetreiber: „Im Notfall sind die Mobilfunknetze für ihre Kundinnen und Kunden da.“ Die neue Technologie macht es möglich, dass Rettungskräfte bereits während der Anfahrt präzise Informationen über die Unfallsituation erhalten – und sich entsprechend vorbereiten können.

Hoffnung auf Leben: Warum Brüssel auf NG eCall setzt

Die Europäische Kommission misst dem neuen System große Bedeutung bei. Nach ihren Berechnungen kann sich die Reaktionszeit von Rettungskräften durch NG eCall halbieren. In vielen Fällen bedeutet das: wertvolle Minuten, die über Leben und Tod entscheiden können. Brüssel geht davon aus, dass durch die verbesserte Alarmierung langfristig bis zu 2.500 Verkehrstote jährlich in der EU vermieden werden könnten. Für Fahrzeuge mit älterer Technik bleibt das ursprüngliche System weiterhin aktiv, sodass der Übergang in die neue Notrufgeneration reibungslos erfolgen kann.

Mit der gemeinsamen Umsetzung durch Telekom, Vodafone und O2 Telefónica ist der Startschuss gefallen. Was bislang kaum sichtbar war, könnte in Zukunft zum Lebensretter auf deutschen Straßen werden – schneller, smarter und verlässlicher als je zuvor.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Millionen US-Amerikaner von Wintersturm betroffen Hauptdiskussion
2 Tesla-Aktie unter Druck: Anleger erleben herbe Enttäuschung in 2025: Elon Musks Zukunftsversprechen kollidieren mit der Realität Hauptdiskussion
3 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
4 Palantir-Chef: KI wird Einwanderung unnötig machen Hauptdiskussion
5 Trump schiebt Goldrallye kräftig an: Newmont Corp. – Aktie bricht aus. Das sind die nächsten Ziele Hauptdiskussion
6 Klingbeil: Es wird deutliche Antwort Europas auf Trump geben Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Deutsche Bank radikal digital: Das ändert sich

13:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölpreise nehmen Fahrt auf - Kommt es zur Rallye? BP, Shell & Co. …

8:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Deutsche Bank – Aktie …

8:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BayWa erneut im Fokus – Transparenzprobleme verstärken …

Gestern 15:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla-Aktie unter Druck: Anleger erleben herbe Enttäuschung in …

Gestern 12:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rückruf trifft sensiblen Geschäftsbereich bei Danone: Danone Aktie…

Gestern 12:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BASF mit vorläufigen Zahlen: Aktie setzt Ausbruch konsequent fort. …

Gestern 9:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Intel taumelt nach Zahlen: Wie geht’s nach dem Abverkauf weiter?

Gestern 9:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer