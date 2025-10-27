Tesla enttäuscht erneut

Tesla Logo
© Symbolbild von Prometheus auf Unsplash
Tesla verfehlt trotz Umsatzrekord erneut die Gewinnerwartungen und verbucht ein Minus von 37 Prozent beim Nettogewinn. Haupttreiber sind hohe Investitionen in Zukunftstechnologien wie KI und Robotaxis sowie eine aggressive Preispolitik im E-Auto-Markt. Während das Energiespeichergeschäft boomt, drohen zunehmende Produktionsprobleme und politische Risiken, die den Konzern vor einen kritischen Wendepunkt stellen.
Wie Elon Musk Profit gegen Zukunft tauscht

Tesla hat im dritten Quartal 2025 erneut enttäuscht – trotz Rekordumsätzen und Auslieferungshöchstständen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei nur 0,50 US-Dollar und damit unter den Erwartungen von 0,54 US-Dollar. Der Nettogewinn stürzte um dramatische 37 Prozent auf 1,37 Milliarden US-Dollar ab. Es ist bereits das vierte Quartal in Folge, in dem das Unternehmen die Gewinnprognosen der Analysten verfehlt. Die stark gestiegenen Betriebsausgaben – ein Plus von 50 Prozent – werfen einen langen Schatten auf das Zahlenwerk.

Ein zentraler Kostenblock: Teslas strategische Ausgaben in den Bereichen Künstliche Intelligenz, autonome Mobilität und Robotaxi-Entwicklung. Elon Musk forciert diese Projekte mit aller Kraft, doch sie fordern ihren Tribut. Zusätzlich drückt eine aggressive Preispolitik die Margen. Um im zunehmend kompetitiven E-Auto-Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, senkt Tesla die Fahrzeugpreise gezielt – zulasten der kurzfristigen Profitabilität.

Teslas Dilemma zwischen Wachstum und Struktur

Trotz aller Herausforderungen konnte Tesla seinen Umsatz auf 28,10 Milliarden US-Dollar steigern, ein Plus von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit übertraf das Unternehmen die Prognosen um 6,6 Prozent. Auch bei den Auslieferungen setzte Tesla ein Ausrufezeichen: Mit 497.099 ausgelieferten Fahrzeugen gelang ein neuer Quartalsrekord.

Doch ein genauerer Blick zeigt Brüche im System. Die Fahrzeugproduktion sank im selben Zeitraum um fünf Prozent – ein Hinweis auf zunehmende Ineffizienzen oder Engpässe in der Fertigung. Noch schwerer wiegt der Rückgang bei den Einnahmen aus Regulierungskrediten. Diese sanken um 44 Prozent auf nur noch 417 Millionen US-Dollar, da immer mehr Automobilhersteller selbst E-Auto-Quoten erfüllen und keine Zertifikate mehr zukaufen müssen.

Während das Kerngeschäft also unter Druck steht, liefert eine andere Sparte positive Impulse: Das Energiespeichergeschäft erzielte mit 3,42 Milliarden US-Dollar einen Rekordumsatz. Es steht inzwischen für zwölf Prozent der gesamten Einnahmen und wächst mit 44 Prozent im Jahresvergleich rasant – ein Bereich, der zunehmend strategische Bedeutung gewinnt.

Zwischen Vision und Belastung: Wie viel Zukunft kann sich Tesla leisten?

Die größte Wette bleibt jedoch Teslas Vorstoß in die autonome Mobilität. Im Jahr 2026 soll die Serienproduktion des sogenannten Cybercab starten – ein vollautonomes Robotaxi. Noch vor Ende 2025 plant das Unternehmen, in acht bis zehn Metropolen einen fahrerlosen Robotaxi-Service zu etablieren, beginnend mit der Pilotregion Austin, wo schon bald ganz auf menschliche Sicherheitsfahrer verzichtet werden soll.

Doch die Umsetzung dieser ambitionierten Pläne ist teuer – und risikobehaftet. Handelskonflikte verursachen bereits jetzt Zollkosten von rund 400 Millionen US-Dollar. Zusätzlich droht unter einer zweiten Amtszeit von Präsident Trump das Auslaufen der Steuervergünstigungen für Elektrofahrzeuge, was die Nachfrage empfindlich treffen könnte.

Tesla steht somit an einem kritischen Punkt: Auf der einen Seite ein enormer Innovationsdrang, der langfristig neue Märkte erschließen soll. Auf der anderen Seite eine Gewinnentwicklung, die Investoren zunehmend nervös macht. Die große Frage bleibt: Wie lange lässt sich dieser Drahtseilakt durchhalten, ohne das Vertrauen des Marktes endgültig zu verspielen?

