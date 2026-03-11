221 % Kursgewinn:
Und jetzt kommt der größte Trigger: FDA-Entscheidung steht bevor
Tesla meldet Auslieferungsrekord

11.03.2026, 17:23 Uhr

Der US-Elektroautopionier Tesla hat im Februar 2026 ein deutliches Absatzplus auf dem chinesischen Markt verbucht. Trotz eines schwierigen Branchenumfelds und sinkender Subventionen konnte das Unternehmen seine Verkaufszahlen im Jahresvergleich fast verdoppeln. Die Aktie reagierte im NASDAQ-Handel mit einem Plus von rund 1,8 %.
Starkes Wachstum auf niedriger Basis
Laut aktuellen Daten von Tesla China stiegen die Auslieferungen der in Shanghai produzierten Fahrzeuge im Februar um rund 91 % auf insgesamt 58.600 Einheiten. Damit verzeichnete Tesla den vierten Monat in Folge ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Analysten weisen jedoch darauf hin, dass dieser massive prozentuale Sprung primär auf eine schwache Vergleichsbasis aus dem Vorjahr zurückzuführen ist. Im Februar 2025 hatten Umbaumaßnahmen am Model Y in der Gigafactory Shanghai die Produktion zeitweise gedrosselt.

Saisonalität und Marktdruck
Im Vergleich zum Januar 2026 sanken die Verkäufe jedoch um 15,2 %. Dieser Rückgang ist maßgeblich auf die Saisonalität rund um das chinesische Neujahrsfest zurückzuführen, die den Automobilmarkt im ersten Quartal traditionell bremst. Dennoch setzt sich Tesla positiv vom Gesamtmarkt ab: Während Tesla wächst, verzeichnete der breitere chinesische Automobilsektor im Februar aufgrund auslaufender staatlicher Förderungen den stärksten Rückgang bei Verkäufen und Exporten seit zwei Jahren.

Marktreaktion an der NASDAQ
Anleger honorierten die relative Stärke von Tesla in einem volatilen Marktumfeld. Die Aktie stieg am Mittwoch an der NASDAQ auf 406,32 US-Dollar. Die Tatsache, dass Tesla trotz des harten Preiskampfes in Fernost Marktanteile sichern kann, wertet der Markt als positives Signal für die operative Robustheit des Konzerns.

Fazit für Anleger
Tesla sendet ein Lebenszeichen aus China, dem weltweit wichtigsten Markt für Elektromobilität. Zwar verzerrt der Vorjahreseffekt das Bild des 91-Prozent-Wachstums etwas, doch die Outperformance gegenüber der lokalen Konkurrenz ist unverkennbar. Für Anleger bleibt die Frage entscheidend, wie Tesla die Margen im anhaltenden Preiskampf stabilisieren kann, sobald die Basiseffekte der Vorjahre auslaufen.

