Cybertruck wird Flop 09.02.2026, 18:51 Uhr

Tesla sorgt zum Jahresauftakt für ernüchternde Schlagzeilen. Ende Januar präsentierte Konzernchef Elon Musk schwache Auslieferungszahlen für 2025 und traf damit Investoren unvorbereitet. Weltweit sanken die Verkäufe um 8,6 Prozent auf 1,64 Millionen Fahrzeuge. Besonders ins Auge fällt dabei ein Modell, das ursprünglich als Symbol für Teslas Innovationskraft gedacht war: Der Cybertruck entwickelt sich zunehmend zum größten Problemfall im Portfolio des US-Konzerns.
Cybertruck wird zum größten Absatzverlierer

Der erst 2024 gestartete Cybertruck verzeichnete einen massiven Einbruch. Nach Schätzungen von Cox Automotive fielen die Verkäufe in den USA von rund 39.000 Einheiten im Jahr 2024 auf nur noch 20.200 Fahrzeuge im Jahr 2025. Das entspricht einem Rückgang von 48 Prozent. In absoluten Zahlen ist dies der stärkste Absatzverlust aller Elektrofahrzeuge auf dem US-Markt. Selbst Modelle mit prozentual höheren Rückgängen blieben dahinter zurück: Der Ford E-Transit verlor zwar 59 Prozent, büßte aber mit 7.400 Fahrzeugen deutlich weniger Volumen ein als der Cybertruck. Als Belastungsfaktoren gelten vor allem das polarisierende Design sowie die öffentliche Wahrnehmung rund um Elon Musk.

Auch die Kernmodelle schwächeln

Die Absatzprobleme beschränken sich nicht auf den Cybertruck. Auch die volumenstarken Tesla-Modelle Model 3 und Model Y verloren an Dynamik. Weltweit sanken die Verkäufe dieser beiden Baureihen von 1,7 Millionen auf 1,59 Millionen Fahrzeuge, was einem Minus von sieben Prozent entspricht. In den USA meldete Cox Automotive ebenfalls einen Rückgang der Tesla-Verkäufe um sieben Prozent. Besonders sensibel reagierte der Markt in Kalifornien, dem wichtigsten Einzelmarkt des Konzerns. Dort fiel der Anteil von Tesla an allen Neuzulassungen unter die Marke von zehn Prozent, nachdem er 2024 noch bei 11,6 Prozent gelegen hatte, wie Daten von Experian zeigen. Trotz dieser Entwicklung bleibt Tesla mit geschätzten 590.000 verkauften Fahrzeugen und einem Marktanteil von 46 Prozent weiterhin klarer Marktführer im US-Elektrosegment.

Strategiewechsel: Weg vom Auto, hin zur Maschine

Neben konjunkturellen Faktoren belastete auch der Wegfall des 7.500-Dollar-Steuerbonus zu Jahresbeginn 2025 die gesamte Branche. Während Tesla mit rückläufigen Zahlen kämpft, erhöhen Wettbewerber den Druck. Der chinesische Hersteller BYD plant, sein Händlernetz in Deutschland bis Ende 2026 auf 350 Standorte nahezu zu verdoppeln und die Schwelle von 30.000 Neuzulassungen zu überschreiten.

Elon Musk reagiert auf die Entwicklung mit einem tiefgreifenden Strategiewechsel. Für 2026 sind Investitionen von rund 20 Milliarden Dollar in autonomes Fahren und humanoide Roboter vorgesehen. Ende Januar kündigte Musk an, die Produktion zweier Automodelle im kalifornischen Werk einzustellen, um Kapazitäten für den Optimus-Roboter freizumachen. Parallel dazu vollzieht auch SpaceX eine Neuausrichtung. Statt der lange angekündigten Mars-Mission rückt nun der Aufbau einer „selbstwachsenden Stadt“ auf dem Mond in den Fokus. Dieses Projekt soll laut Musk in weniger als zehn Jahren realisierbar sein, während eine Mars-Kolonie mehr als 20 Jahre benötigen würde. Die Marspläne sind damit vorerst ausgesetzt – ein deutlicher Kurswechsel gegenüber 2024, als Musk den Mond noch als „Ablenkung“ bezeichnet hatte.

Bn-Redaktion/aw
Bn-Redaktion/aw
