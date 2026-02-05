Starkes Signal:
Saga Metals hat genau das geliefert, wonach der Markt am meisten verlangt: Sicherheit
Anzeige
Tesla unter Druck

Kundenflucht und veraltete Technik 05.02.2026, 16:23 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Tesla
© Bild von Josh auf Pixabay
Tesla verliert an Glanz – und an Kunden. Sinkende Verkaufszahlen, neue Wettbewerber und interne Baustellen setzen den einstigen Vorreiter der Elektromobilität unter Druck. Die Ursachen reichen weit über die Person des Unternehmenschefs hinaus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Tesla 337,03 EUR -2,28 % Lang & Schwarz

Neue Zweifel an der E-Auto-Ikone: Warum immer mehr Tesla-Fahrer abspringen

Tesla galt lange als Synpathieträger der Elektromobilität. Doch zunehmend wenden sich selbst langjährige Kunden ab. Ein Beispiel ist eine US-Immobilienmaklerin, die ihren Tesla Model S aus dem Jahr 2021 trotz hoher Zufriedenheit mit Fahrgefühl, Effizienz und Alltagstauglichkeit verkaufte. Ausschlaggebend war weniger das Fahrzeug als vielmehr der öffentliche Auftritt des Tesla-Chefs, der mit politischen Provokationen, persönlichen Kontroversen und juristischen Auseinandersetzungen polarisiert. Marktforscher hatten diesen Effekt bereits früh als Risiko identifiziert. Analysten betonen, Tesla könnte deutlich erfolgreicher sein, wenn die Marke weniger spalten würde.

Sinkende Verkaufszahlen und mehr Konkurrenz

Die Zahlen unterstreichen die wachsenden Probleme. 2025 sanken die weltweiten Tesla-Verkäufe um 9 %, in den USA sogar um 7 %. In Kalifornien, dem wichtigsten Einzelmarkt, fiel der Anteil neu zugelassener Teslas unter 10 %, nach 11,6 % im Vorjahr. Gleichzeitig kühlte sich der gesamte E-Auto-Markt ab: Für 2026 wird nur noch ein globales Absatzwachstum von 12 % erwartet, nach 23 % im Jahr zuvor. Wegfallende Kaufprämien, sinkende Restwerte und Unsicherheit über Batterietechnologien bremsen die Nachfrage zusätzlich. Dennoch wechseln über zwei Drittel der früheren Tesla-Kunden zu anderen Elektroautos – ein klares Signal, dass Alternativen heute ausreichend vorhanden sind.

Alternde Modelle und nachlassende Innovationskraft

Ein weiterer Belastungsfaktor ist das Produktportfolio. Seit dem Cybertruck 2023 kam kein vollständig neues Modell hinzu. Gleichzeitig sollen die ältesten Baureihen, Model S und Model X, eingestellt werden. Branchenexperten sehen darin einen zentralen Grund für den Marktanteilsverlust: Ohne neue Fahrzeuge verliert jeder Hersteller an Boden. Hinzu kommen Klagen über veraltete Technik, schwankende Verarbeitungsqualität und schwachen Kundenservice. Laut Verbraucherstatistiken sind Elektroautos generell 80 % anfälliger für Probleme als Verbrenner, auch wenn einzelne Tesla-Modelle im Vergleich noch ordentlich abschneiden.

Strategiewechsel statt klassischer Autologik

Tesla richtet den Blick zunehmend weg vom reinen Autobauer hin zu Software, autonomem Fahren und Robotik. Unternehmenschef Elon Musk stellt in Aussicht, dass künftig bis zu 80 % der Erlöse aus dem humanoiden Roboter Optimus stammen könnten. Hoffnungsträger bleibt auch das autonome Fahren, obwohl das aktuelle System weiterhin überwacht werden muss und regulatorisch unter Druck steht. Einige treue Kunden glauben dennoch an den technologischen Vorsprung. Ob dieser reicht, um verlorenes Vertrauen und Marktanteile zurückzugewinnen, bleibt offen.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GW01W4
Ask: 1,60
Hebel: 20
mit starkem Hebel
GU8VLA
Ask: 5,84
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GW01W4 GU8VLA. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
3 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk erwartet Umsatzrückgang wegen niedriger Preise - Aktie stürzt ab Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2/Irans Präsident: Streben keinen Krieg an - Reaktion auf EU Hauptdiskussion
6 Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen Hauptdiskussion
7 USA: Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Bitcoin im freien Fall: Milliarden fliehen, Vertrauen schwindet

16:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Anleger zittern: Ozempic-Kopien mischen den Markt auf

16:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Diversity-Debatte erreicht die Börse: Nike gerät unter …

12:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Diagnostik bremst – Stabilität bei der Marge überrascht den …

12:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Arm Holdings mit Zahlen: Aktie unter Druck. Die nächsten Kursziele…

12:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stärkeres Weihnachtsgeschäft überrascht den Markt: Sony hebt …

11:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Qualcomm enttäuscht: Zahlen schocken Anleger – Aktie mit …

11:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Die nächsten Tage werden entscheidend: Allianz – Aktie …

9:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer