Trauerspiel findet Fortsetzung: Nel ASA verschreckt mit Zahlen. Aktie in Bedrängnis

Diejenigen, die sich nach den schwachen Ergebnissen für das 1. Quartal 2025 eine Verbesserung erhofft hatten bzw. den einen oder anderen Lichtblick erkennen wollten, wurden (einmal mehr) enttäuscht. Nel ASA legte ein ganz schwaches Zahlenwerk vor, wobei das durchaus noch wohlwollend umschrieben ist. Der Markt reagierte auf die Zahlen enttäuscht. Nel ASA musste abermals Federn lassen.

Nel ASA verschreckt mit Zahlen

Nel ASA (WKN: A0B733 | ISIN: NO0010081235 | Ticker-Symbol: D7G) legte gestern Zahlen vor. Nel ASA gab den Gesamtumsatz im Juni-Quartal 2025 mit 174 Mio. NOK an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal ein knackiger Rückgang um 48 Prozent. So wurde für das 2. Quartal 2024 ein Gesamtumsatz in Höhe von 322 Mio. NOK vermeldet. Nel ASA gab das EBITDA für das 2. Quartal 2025 mit -86 Mio. NOK an, nach -79 Mio. NOK im 2. Quartal 2024. Unterm Strich verzeichneten die Norweger im aktuellen Berichtszeitraum einen satten Verlust in Höhe von -131 Mio. NOK, nach einem Verlust in Höhe von -118 Mio. NOK im entsprechenden Vergleichsquartal 2024.

Besondere Beachtung fand natürlich die Rubrik „Aufträge“. Nel ASA verzeichnete im 2. Quartal 2025 Auftragseingänge in Höhe von lediglich 71 Mio. NOK. Zum Vergleich: Im 2. Quartal 2024 beliefen sich die Auftragseingänge noch auf 270 Mio. NOK. Der Auftragsbestand entwickelte sich ebenfalls rückläufig und wurde per 30.06.2025 mit 1,249 Mrd. NOK angegeben. Das ist ein Minus von 40 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresstichtag. Die Barmittelbestände schrumpften weiter und beliefen sich per 30.06.2025 auf 1,928 Mrd. NOK, nach 2,228 Mrd. NOK per 30.06.2024.

Aktie im Chartcheck

Seit dem November des vergangenen Jahres befindet sich Nel ASA auf der Suche nach einem tragfähigen Boden. Die heftige Korrektur ging damals in eine Seitwärtsbewegung über. Die Bodenbildung begann. Und in dieser Phase steckt Nel ASA noch immer fest. Zuletzt pendelte die Aktie zwischen 0,18 Euro und 0,25 Euro. Für dynamische Aufwärtsimpulse fehlte die Kraft und letztendlich auch der fundamentale Rückenwind. Angesichts der schwierigen fundamentalen Lage könnte sich im besten Fall die Bodenbildung auf dem aktuellen Niveau fortsetzen. Um die untere Trendwende zu forcieren, muss Nel ASA über den Kursbereich 0,33 Euro / 0,35 Euro vorstoßen. Obacht ist hingegen geboten, sollte Nel ASA noch einmal auf unter 0,17 Euro abtauchen.