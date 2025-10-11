Trump lässt den Dax ins Wochenende taumeln

Trump lässt den Dax ins Wochenende taumeln: Allianz – Aktie verpasst Befreiungsschlag
© Bild: istockphoto.com/Marco_Bonfanti
So schnell kann es gehen. Am Donnerstag (09. Oktober) krönte der Dax seine Rallye mit einem neuen Rekord jenseits der 24.700er Marke. In dieser Phase schien sich die Kaufstimmung endgültig Bahn zu brechen. Selbst ein Test der 25.000er Marke hätte in dieser Phase nicht überrascht. Doch am Freitag bot sich ein ganz anderes Bild. Die Stimmung kippte. Der Optimismus bzw. die Kaufstimmung bekamen einen Dämpfer. Einmal mehr versetzte US-Präsident Trump die Finanzmärkte in Aufruhr. Er drohte China mit höheren Zöllen als Reaktion auf die restriktive chinesische Exportpolitik für Seltene Erden.
Die drohende Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China verschreckte Anleger und Investoren. Gewinnmitnahmen waren nach der Zwischenrallye das Gebot der Stunde. Der Dax musste daraufhin seine Ambitionen begraben, die Woche auf Rekordniveau zu beenden. Stattdessen ging es für den Dax wieder in Richtung der psychologisch relevanten Marke von 24.000 Punkten. Die nächsten Handelstage werden entscheidend. Sollte sich das Abwärtsmomentum verfestigen, muss auch ein Bruch der 24.000 Punkte einkalkuliert werden. Spätestens dann könnte es ungemütlich werden.

Allianz – Aktie verpasst Befreiungsschlag

„Aus zwei mach drei“ lautet das aktuelle Motto der Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV). Thronte bislang eine veritable Doppeltopformation über dem Kursverlauf der Allianz-Aktie, gesellte sich nun kürzlich ein drittes markantes Hoch hinzu. Trotz eines vielversprechenden Vorstoßes verpasste die Allianz-Aktie den Befreiungsschlag in Form eines Vorstoßes über die 380 Euro.

Chartanalyse

Und es sah so gut aus! Nach dem erfolgreichen Ausbruch über den Widerstand von 360 Euro nahm die Allianz-Aktie Schwung auf. Das Ziel war klar definiert: Die Aktie musste über die 380 Euro. Doch im Bereich von 374 Euro setzten Gewinnmitnahmen ein. Die Aktie drehte nach unten ab. Um gar nicht erst in Bedrängnis zu geraten, sollte die Allianz-Aktie Ausflüge unter die 360 Euro vermeiden. Sollte es dennoch hierzu kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Zusammengefasst

Der verpasste Befreiungsschlag könnte die Aktie nun erneut in die Bredouille bringen. Aus charttechnischer Sicht ist es wichtig, dass die Allianz-Aktie den Rücksetzer auf 360 Euro begrenzen kann. Sollte das Unterfangen nicht gelingen, drohen weitere Abgaben auf 340 Euro / 332 Euro. Mit Blick auf die Oberseite muss ein Ausbruch über die 380 Euro her, um das Chartbild zu klären.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten kürzlich ihr „hold“ und ihr Kursziel von 325 Euro für die Allianz-Aktie.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
