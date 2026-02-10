Anzeige
+++>>> Durchbruch: Kutcho Copper hat DAS Signal gesendet <<<+++
TUI nach den Zahlen

Aktie mit scharfem Rücksetzer 10.02.2026, 11:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

TUI nach den Zahlen: Aktie mit scharfem Rücksetzer
© Symbolbild bereitgestellt von TUI 2026 Alle Rechte vorbehalten / Annual General Meeting 2022
Die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns steht zur Stunde tief im Minus. Das Unternehmen meldete die Ergebnisse für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026. Die Reaktion des Marktes lässt es vermuten – zufrieden war man am Markt nicht. Im Vorfeld hatte man sich Einiges mehr vom heutigen Termin versprochen; notierte die Aktie doch unmittelbar vor der Veröffentlichung nahe dem bis dato gültigen 52-Wochen-Hoch.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
TUI 8,867 EUR -6,17 % Lang & Schwarz

TUI mit robusten Zahlen für das 1. Quartal 2026

TUI vermeldete für das 1. Quartal (entspricht 3-Monats-Zeitraum zum 31. Dezember 2025) des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz in Höhe von 4,9 Mrd. Euro. Damit blieb der Umsatz im Vergleich zum 1. Quartal 2025 stabil – bei konstanten Wechselkursen wurde hingegen ein leichter Anstieg von 1,3 Prozent verzeichnet. Deutlich besser schnitt TUI auf der Ergebnisseite ab. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 77,1 Mio. Euro angegeben. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal (bereinigtes EBIT in Höhe von 50,9 Mio. Euro) eine deutliche Verbesserung.

TUI Aktienchart

Im Rahmen der Zahlenveröffentlichung bestätigte der Reise- und Touristikkonzern noch einmal die Prognose für das Gesamtjahr. TUI erwartet für das Jahr 2026 einen Umsatzanstieg in einer Spanne von 2 Prozent bis 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für das bereinigte EBIT wird für 2026 nach wie vor ein Anstieg um 7 Prozent bis 10 Prozent gegenüber 2025 erwartet. 

Die TUI-Aktie (WKN: TUAG50 | ISIN: DE000TUAG505 | Ticker-Symbol: TUI1) geriet nach den Zahlen unter Druck. Aus charttechnischer Sicht kommt dieser Rücksetzer zur Unzeit, wie der obere Chart deutlich zeigt.

Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung arbeitete sich die TUI-Aktie am Widerstandsbereich von 9,5 Euro ab. Dieser Kursbereich hatte sich in den letzten Wochen eine große Bedeutung als Widerstand erarbeitet. Ein Ausbruch über die 9,5 Euro würde der Aktie sofort die Tür in Richtung 10 Euro öffnen. Ein Ausbruch über die 10 Euro käme einem Befreiungsschlag gleich. Der aktuell zu beobachtende Rücksetzer hat das bullische Szenario jedoch erst einmal ausgebremst. Im besten Fall kommt der Rücksetzer an der Unterstützungszone 8,6 Euro / 8,5 Euro zum Stehen. Sollte es darunter gehen, könnte es für die Aktie noch einmal auf 8,0 Euro gehen. Dort verläuft unter anderem die 200-Tage-Linie.

Aktuelle Analystenstimmen 

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten nach den TUI-Zahlen ihr Votum „overweight“ und das Kursziel von 12 Euro.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
4 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk erwartet Umsatzrückgang wegen niedriger Preise - Aktie stürzt ab Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2/Irans Präsident: Streben keinen Krieg an - Reaktion auf EU Hauptdiskussion
7 Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax mit bärenstarker Vorstellung: Deutsche Telekom forciert …

11:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

PayPal nach dem Zahlendebakel: Sind das jetzt schon wieder Kaufkurse…

10:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla schockt Markt: Cybertruck wird Flop

Gestern 18:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Allianz Prognose: Gewinn-Maschine läuft heiß

Gestern 18:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tui stößt an Grenzen: Warum Billigreisen jetzt entscheidend sind

Gestern 18:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nio Wende: Erster Gewinn Aktie startet durch

Gestern 17:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amazon Deal: Chip Aktie schießt plötzlich hoch

Gestern 17:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Streit in Europa belastet Tech-Giganten: Meta unter Druck: EU …

Gestern 14:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer