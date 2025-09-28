Anzeige
+++Hot Stock Das Paradox-Becken hat sich bewiesen – und American Critical sitzt direkt auf dem nächsten Milliardenfund+++
Umbau, Streik und Schuldenpläne treffen aufeinander

Lufthansa-Aktie vor Entscheidung – Personalabbau und Pilotenabstimmung im Fokus 28.09.2025, 15:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Umbau, Streik und Schuldenpläne treffen aufeinander: Lufthansa-Aktie vor Entscheidung – Personalabbau und Pilotenabstimmung im Fokus
© Symbolbild von Lufthansa
Bei der Lufthansa spitzt sich die Lage zu. Der Vorstand will am Montag konkrete Details zum geplanten Stellenabbau vorlegen, während am Dienstag die Piloten über mögliche Streiks abstimmen. Zwei zentrale Ereignisse könnten die Richtung der Aktie maßgeblich beeinflussen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Lufthansa 7,762 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Umbaupläne und Schuldenmanagement im Zentrum

Die Lufthansa treibt ihre interne Neuordnung voran. Der Konzern plant eine stärkere Zentralisierung der Tochtergesellschaften sowie eine Vereinheitlichung von Abläufen, um die Kostenstruktur insbesondere im teuren Langstreckennetz effizienter zu gestalten. Gleichzeitig läuft eine Urabstimmung unter rund 4800 Piloten der Gewerkschaft VC zur Frage möglicher Arbeitsniederlegungen. Hintergrund ist ein Streit über die betriebliche Altersversorgung.

Während der Abstimmung sind zunächst keine unmittelbaren Streiks vorgesehen. Sollte sich jedoch eine Mehrheit für Arbeitskampfmaßnahmen aussprechen, könnte die Gewerkschaft kurzfristig zum Streik aufrufen. Parallel dazu hat der Konzern die Ausgabe von Wandelanleihen im Volumen von 600 Millionen Euro angekündigt, um bestehende Verbindlichkeiten zu refinanzieren.

Kursrisiken durch Streik und Kapitalmaßnahme

Die laufenden Entwicklungen erzeugen erheblichen Druck auf die Aktie. Sollte der Vorstand einen umfassenden Personalabbau beschließen, könnte dies interne Unruhe verstärken und bestehende Partnerschaften belasten. Noch gravierender wären mögliche Streiks, die direkte operative Auswirkungen wie Flugausfälle, Entschädigungen und Imageschäden nach sich ziehen könnten. Bereits die Andeutung von Arbeitskampfmaßnahmen hat in den vergangenen Tagen zu Kursschwankungen geführt.

Auch die Platzierung der Wandelanleihen stellt eine Belastung dar. Solche Finanzinstrumente können langfristig den Aktienkurs verwässern, falls sie in neue Anteile umgewandelt werden. In einem ohnehin sensiblen Marktumfeld ist dies ein zusätzliches Risiko.

Tarifkonflikt mit Vorgeschichte

Der Konflikt mit den Piloten zieht sich bereits seit mehreren Jahren. Die Gewerkschaft fordert Korrekturen an der Altersvorsorge, die seit einer Reform im Jahr 2017 deutlich risikobehafteter für die Beschäftigten gestaltet ist. Die Lufthansa sieht darin jedoch eine schwer tragbare finanzielle Zusatzlast. Ob es bereits kommende Woche zu einem Streik kommt, bleibt offen. In der Vergangenheit gab es selbst nach positiven Abstimmungen noch Verhandlungsrunden.

Am 29. September steht zudem der Capital Markets Day an. Anleger und Analysten erwarten dort konkrete Aussagen zur Zukunftsstrategie des Konzerns. Die Ereignisse dieser Woche könnten den Ton für die Veranstaltung maßgeblich vorgeben.

Ausblick:
Führt die Urabstimmung zu Streiks oder verunsichert der Umbau die Märkte weiter, droht zusätzlicher Druck auf die Aktie. Gelingt es dem Vorstand dagegen, Vertrauen in die neue Struktur zu schaffen, könnte sich das Bild wieder aufhellen. Die kommenden Tage werden zur Nagelprobe für die Lufthansa und ihre Börsenbewertung.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VH2AQL
Ask: 0,40
Hebel: 19
mit starkem Hebel
VU8LEC
Ask: 1,24
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH2AQL VU8LEC. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Tesla im Aufwind, Analyst feiert Musk als entschlossenen CEO im …

15:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Führungswechsel trifft Wachstumsunternehmen mitten in der …

10:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Das wird in der neuen Handelswoche wichtig: BASF – Das ist…

8:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Brent Öl könnte bald nach oben knallen: BP – Wird bereits die …

8:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mega-Übernahme bahnt sich an: EA-Aktie explodiert: Saudi-Arabien …

Gestern 14:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Oligopol: Nvidia-OpenAI-Deal: Die hässliche Seite des Mega-Booms…

Gestern 14:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Auto-Rallye: US-Zölle lösen bei Ford Kurssprung aus

Gestern 13:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax mit Volldampf ins Wochenende: Deutsche Telekom – Schön ist …

Gestern 9:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer