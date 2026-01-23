Vera-Rubin-Schock: Kühlsystem-Hersteller unter Druck: NVIDIA treibt technische Zeitenwende bei KI-Chips voran

MARKTALARM:
EchoIQ rettet Leben – Anerkennung kommt JETZT
NVIDIA treibt technische Zeitenwende bei KI-Chips voran 23.01.2026, 13:43 Uhr

NVIDIA treibt technische Zeitenwende bei KI-Chips voran
© Symbolbild on NVIDIA
Die Präsentation der neuen Vera-Rubin-KI-Chips von NVIDIA auf der CES in Las Vegas sorgt für Aufsehen, nicht nur technologisch, sondern auch an den Finanzmärkten. Die Chips kommen ohne klassische Wasserkühlsysteme mit Kompressoren aus. Stattdessen reichen künftig 45 Grad warmes Wasser und einfache Kühleinheiten. Für Unternehmen aus dem Bereich Kühltechnik ist das eine potenziell disruptive Nachricht.
Marktstrafe für Kühlspezialisten nach CES-Ankündigung

Unmittelbar nach der Ankündigung gerieten Aktien von Unternehmen wie Johnson Controls, Modine Manufacturing und Trane Technologies unter massiven Abgabedruck. Die Titel verloren zweistellig, weil Investoren von einer schrumpfenden Nachfrage nach klassischen Kühllösungen für Rechenzentren ausgehen. Gerade diese Infrastruktur war bislang ein Wachstumsanker im Zuge des KI-Booms. NVIDIA verspricht mit Vera-Rubin nicht nur mehr Leistung, sondern auch drastisch reduzierte Anforderungen an die Kühlumgebung.

Infrastruktur im Wandel – Chancen und Risiken im Gleichgewicht

Die Entwicklung könnte zu einer grundlegenden Neubewertung der Kühlstrategie in Rechenzentren führen. Systeme mit direkter Flüssigkühlung und Free-Cooling-Ansätzen könnten herkömmliche HVAC-Technologie zunehmend verdrängen. Doch Marktanalysten warnen vor zu schneller Panik: Viele Bestandszentren bleiben vorerst auf etablierte Technik angewiesen. Zudem könnten Anbieter moderner Flüssigkühlsysteme wie Vertiv oder Schneider Electric vom Trend profitieren. Entscheidend wird sein, wie schnell sich die neue Technologie am Markt etabliert und in welchen Regionen sie vorrangig zum Einsatz kommt.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
