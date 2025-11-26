Kupfer-Superzyklus voraus:
Dieses Kupfer-Silber-Projekt in Nevada wird jetzt zum echten Investmentcase
Verräter, Stromausfall, Superzyklus

26.11.2025, 12:45 Uhr

Verräter, Stromausfall, Superzyklus: Droht TSMC der nächste Kurs-Schock?
© Symbolbild von unavailable parts auf Unsplash
TSMC steht erneut im Zentrum globaler Schlagzeilen: Ein mutmaßlicher Geheimnisverrat, ein heikler Produktionsausfall in den USA und gleichzeitig rekordverdächtige Nachfrage nach Hochleistungschips. Während die Aktie aktuell bei 248 Euro notiert, fragen sich Investoren: Ist dies der Startschuss für eine neue Rally – oder der Beginn eines riskanten Übergangsjahres?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Taiwan Semiconductor Manufacturing 248,00 EUR +0,61 % L&S Exchange

Der Spionagefall – Ein Schatten über der Führungsrolle

TSMC hat juristische Schritte gegen einen ehemaligen Mitarbeiter eingeleitet, dem vorgeworfen wird, sensible Produktionsverfahren an einen großen US-Konkurrenten weitergegeben zu haben. Diese Informationen sollen Fertigungsmethoden betreffen, die für den Vorsprung in der 3-Nanometer-Technologie entscheidend sind.

Für Anleger ist das brisant: Immer wenn geistiges Eigentum betroffen ist, steht die Frage im Raum, ob sich technologische Lücken verkleinern – und damit Margenvorteile schwinden. Noch sind keine direkten Kurswirkungen sichtbar, aber Investoren beobachten die Entwicklung aufmerksam, da sie das strategische Kräfteverhältnis im Chipmarkt verändern könnte.

Stromausfall in Arizona – Störanfälligkeit höher als gedacht?

Besonders alarmierend war die Bestätigung eines bislang nur vermuteten Produktionsausfalls im neuen Werk in Arizona. Ein Zwischenfall im September führte zu einem kompletten Stillstand und zu einem Verlust an bereits produzierten Wafern – das genaue Ausmaß bleibt weiter unklar.

Der Vorfall rückt die Frage ins Zentrum, ob die US-Expansion kostspieliger und risikoreicher wird als geplant. Sollte der Produktionsausfall mehrere Prozent der Jahreskapazität betreffen, wären Erlösausfälle im dreistelligen Millionenbereich nicht ausgeschlossen.

Für Investoren ist dies ein potenzieller Belastungsfaktor, denn die Arizona-Fabs gelten als Schlüssel, um die kritische Abhängigkeit vom Standort Taiwan zu reduzieren.

Regulatorische Risiken – USA nehmen TSMC genau unter die Lupe

Parallel läuft eine Untersuchung in den Vereinigten Staaten wegen angeblicher Verstöße in Handels- und Exportverfahren. Solche Überprüfungen sind in der Branche nicht ungewöhnlich, doch sie können Verzögerungen, höhere Compliance-Kosten und politischen Druck nach sich ziehen.

Gleichzeitig laufen Verhandlungen über neue Handelsbestimmungen. Sollte Washington härtere Auflagen beschließen, könnte dies die Lieferketten belasten – aber auch US-Wettbewerber stützen.

Wachstumsfantasie – Könnte TSMC Apple überholen?

Einige Branchenbeobachter halten es inzwischen für möglich, dass TSMC langfristig zu einem der wertvollsten Tech-Unternehmen weltweit aufsteigen könnte – sogar über Apple hinaus.
Grund ist die extreme Nachfrage nach High-End-Chips: KI-Server, autonome Fahrzeuge und Hochleistungsrechner treiben das Wachstum.

Mit neuen Fertigungsschritten in Japan und Taiwan sowie der Expansion in fortschrittliche Verpackungstechnologien baut TSMC seine führende Rolle weiter aus.
Anleger sehen darin einen strukturellen Superzyklus, der ab 2026 voll durchschlagen könnte.

Investorenstimmung – Institutionelle erhöhen ihre Positionen

Ein großes US-Investmenthaus hat seine Beteiligung zuletzt ausgebaut – ein Zeichen, dass die Profis trotz kurzfristiger Risiken an das langfristige Potenzial glauben. Besonders die Kombination aus hoher Nachfrage, steigenden Margen in führenden Nodes und der globalen Marktdominanz überzeugt viele Analysten.

Fazit – Kipppunkt oder Katapult?

TSMC steht zwischen wachsender geopolitischer Unsicherheit und enormen strukturellen Chancen. Die 248-Euro-Marke könnte in den kommenden Wochen zum entscheidenden Signal werden. Wird der Chipriese trotz Ermittlungen und Ausfällen seine Wachstumsstory fortschreiben – oder droht eine Korrektur, falls weitere Details zu Produktionsverlusten ans Licht kommen?

Bn-Redaktion/pl
