Vestas massiv unter Druck

16.02.2026, 10:46 Uhr

Vestas massiv unter Druck: Sind das jetzt schon wieder Kaufkurse?
© bn
Die Zahlen für das 4. Quartal 2025 respektive für das Gesamtjahr 2025 leiteten eine obere Trendwende ein. Die imposante Aufwärtsbewegung, mit der die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas in den letzten Monaten glänzte, nahm ein abruptes Ende. Seit der Veröffentlichung steht die Aktie massiv unter Druck. Das Ausmaß des Abverkaufs ist beachtlich – noch vor wenigen Tagen notierte die Aktie im Bereich von 27 Euro, mittlerweile rücken die 20 Euro in den Fokus. Nach den deutlichen Kursverlusten stellt sich zwangsläufig die Frage, ob das bereits Kaufkurse sind.
Vestas massiv unter Druck – Sind das jetzt schon Kaufkurse?

Die Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB)  kippte nach der Q4-Daten-Veröffentlichung in die Korrektur. Dabei waren die Daten (wir berichteten an dieser Stelle im Kommentar vom 08. Februar über das Zahlenwerk) gar nicht so schlecht. Der Markt haderte aber nicht zuletzt mit dem zurückhaltenden Ausblick der Dänen auf das Jahr 2026. Vestas rechnet für 2026 mit einem Umsatz in einer Spanne von 20 Mrd. Euro bis 22 Mrd. Euro (2025: 18,822 Mrd. Euro) und einer EBIT-Marge vor Sonderposten wird zwischen 6 Prozent und 8 Prozent (2025: 5,7 Prozent).

Vestas Aktienchart

Nach dem knackigen Rücksetzer, um den Begriff Crash zu vermeiden, stellt sich die Frage, ob es sich bei dem aktuellen Kursniveau von etwas mehr als 20 Euro bereits um Kaufkurse handelt. Schauen wir uns hierzu das Chartbild einmal genauer an. 

Der Rücksetzer hat bereits ordentlich charttechnisches Porzellan zerschlagen. Vor allem der Verlust des zentralen Unterstützungsbereiches 23,5 Euro und 22,0 Euro schmerzt aus charttechnischer Sicht. Die Hoffnungen ruhen nunmehr auf dem nicht minder wichtigen Unterstützungsbereich von 20 Euro. Die Wucht des Rücksetzers mahnt jedoch zur Vorsicht und lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten. Ein Abtauchen der Vestas-Aktie unter die 20 Euro sollte nicht überraschen. Tritt dieser Fall ein, könnte es rasch in den Bereich 18,5 Euro / 17,5 Euro gehen. Andererseits sind die technischen Indikatoren extrem überverkauft. Die Aktie wäre somit reif für eine Gegenbewegung. Eine Erholung würde jedoch nur Relevanz erlangen, sollte sie die Vestas-Aktie über die 23,5 Euro führen. Ein Rücksetzer unter die 17,5 Euro würde hingegen eine Neubewertung der Lage notwendig machen. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
