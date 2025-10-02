Anzeige
Vinci stockt Rückkaufprogramm erneut auf, doch die Aktie bleibt unter Druck

Vinci kauft erneut eigene Aktien – 300 Millionen Euro flossen bis Ende September 02.10.2025, 15:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Vinci stockt Rückkaufprogramm erneut auf, doch die Aktie bleibt unter Druck: Vinci kauft erneut eigene Aktien – 300 Millionen Euro flossen bis Ende September
Vinci setzt seine Strategie fort und startet eine neue Rückkaufrunde im Umfang von 300 Millionen Euro. Trotz kontinuierlicher Aktienrückkäufe zeigt sich der Markt bislang unbeeindruckt, und die Aktie verharrt auf niedrigem Niveau.
Neues Rückkaufprogramm gestartet

Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern Vinci hat Anfang August ein weiteres Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Zwischen dem 4. August und dem 26. September 2025 sollen Aktien im Volumen von bis zu 300 Millionen Euro über einen externen Dienstleister erworben werden. Das Rückkaufvorhaben basiert auf einer Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17. April 2025. Bereits im Frühjahr hatte Vinci zwischen Mai und Juni Aktien im Wert von bis zu 375 Millionen Euro zurückgekauft.

Die Programme erfolgen im Rahmen einer langfristigen Strategie zur Optimierung der Kapitalstruktur. In der letzten Augustwoche 2025 wurden rund 548000 eigene Aktien zum Durchschnittspreis von 117 Euro je Stück erworben.

Konzernstruktur mit globalem Fokus

Vinci gehört mit über 285000 Beschäftigten zu den größten Bau- und Konzessionsunternehmen weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Nanterre ist in mehr als 120 Ländern aktiv und konzentriert sich auf Großprojekte in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, Hochbau, Energieversorgung und Konzessionsbetrieb. Zuletzt sicherte sich Vinci Großaufträge in strategisch wichtigen Märkten. In den baltischen Staaten erhielt das Unternehmen einen Zuschlag über 1,77 Milliarden Euro für die Elektrifizierung eines Schienenkorridors. Auch in Neuseeland wurde Vinci mit einem Autobahnprojekt im Umfang von rund 120 Millionen Euro beauftragt. Solche Einzelprojekte stärken die Auftragslage, reichen aber bislang nicht aus, um den negativen Kurstrend nachhaltig umzukehren.

Vertrauen oder Verteidigung – was steckt hinter dem Rückkauf?

Aktienrückkäufe gelten als Signal für die finanzielle Stärke eines Unternehmens und sollen den Gewinn je Aktie steigern. Vinci nutzt diese Strategie nun wiederholt, doch die Kursentwicklung bleibt schwach.

Marktteilnehmer interpretieren das Vorgehen unterschiedlich. Einige werten es als Ausdruck von Vertrauen in die eigene Bewertung, andere sehen darin eher eine Reaktion auf externen Verkaufsdruck und ein instabiles Marktumfeld.

Die eingesetzten Mittel sind zwar beträchtlich, gemessen an der Gesamtmarktkapitalisierung aber begrenzt. Hinzu kommt, dass Rückkäufe in wirtschaftlich unsicheren Zeiten als riskanter Balanceakt gelten, wenn gleichzeitig operative Investitionen notwendig wären.

Bleibt der Effekt aus oder folgt der Turnaround?

Reichen die Rückkäufe aus, um das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen? Wird Vinci weitere Programme nachlegen oder operativ neue Impulse setzen können? Die kommenden Quartalszahlen und die Entwicklung der globalen Bau- und Infrastrukturnachfrage dürften entscheidend dafür sein, ob Vinci aus dem Schatten der schwachen Kursperformance heraustreten kann.

