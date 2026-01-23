Vorläufige Zahlen belasten Kurs

Carl Zeiss Meditec nach Gewinneinbruch unter Druck – wie geht es weiter? 23.01.2026, 19:53 Uhr

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec geriet nach Veröffentlichung vorläufiger Quartalszahlen massiv unter Druck. Mit einem Tagesverlust von rund 17 Prozent war das Papier zuletzt größter Verlierer im MDAX. Auch im Anschluss bleibt der Kurs schwach und notiert aktuell im Bereich von rund 29 Euro.
Operatives Ergebnis deutlich eingebrochen

Die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal zeigen eine klare Verschlechterung der Ertragslage. Das operative EBITA sank im Jahresvergleich deutlich, was vor allem auf rückläufige Umsätze zurückzuführen ist. Besonders die Märkte in China und den USA entwickelten sich schwach, zusätzlich belasteten negative Währungseffekte. Insgesamt verfehlte das Quartal die Erwartungen klar, kurzfristige Erholungssignale sind derzeit nicht erkennbar.

Jahresprognose wackelt – Umbau angekündigt

Das Management stellte in Aussicht, mit dem Halbjahresbericht ein Update zur Jahresprognose zu liefern. Zudem sollen ein Reorganisationskonzept sowie Maßnahmen zur Kostensenkung folgen. Die bislang kommunizierten Zielwerte beim Umsatz und bei der Marge erscheinen nach dem schwachen Jahresauftakt ambitioniert. Hinzu kommt eine personelle Unsicherheit: Nach dem kurzfristigen Abgang von CEO Maximilian Foerst ist die Vorstandsspitze derzeit vakant, was den Handlungsdruck zusätzlich erhöht.

Aktie sucht Boden, Analysten bleiben gespalten

Nach dem Kursabsturz steht für die Aktie zunächst die Stabilisierung im Vordergrund. Ein tragfähiger Boden muss sich erst noch ausbilden. Mittelfristig setzen einige Marktbeobachter auf eine Erholung, sofern Restrukturierung und Kostensenkungen greifen. Die Analysten zeigen sich weiterhin uneinheitlich: Die Kursziele reichen von vorsichtigen Einschätzungen bis hin zu deutlich höheren Bewertungen. Kurzfristig überwiegt jedoch die Zurückhaltung.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
