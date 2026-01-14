Waffen für die Ukraine

Munitionsriese geht an die Börse 14.01.2026, 10:51 Uhr

Soldat
© Bild von tprzem auf Pixabay
Ein europäischer Rüstungsgigant strebt an die Börse – und könnte Rekorde brechen. Die Czechoslovak Group (CSG) will mit einem Milliarden-IPO in Amsterdam durchstarten. Der Ukraine-Krieg hat das Geschäft befeuert – jetzt greifen internationale Investoren zu.
Milliardenschweres IPO geplant

Die tschechische Rüstungsfirma Czechoslovak Group (CSG) will an die Börse – und zwar in Amsterdam. Das Unternehmen plant die Ausgabe neuer Aktien im Wert von 750 Millionen Euro. Zudem will Eigentümer Michal Strnad einen noch nicht bezifferten Anteil bestehender Aktien veräußern. Laut Insidern könnte das Gesamtvolumen des Börsengangs 3 Milliarden Euro übersteigen – damit wäre es der größte IPO in der Geschichte der europäischen Verteidigungsindustrie.

Großinvestoren sichern sich Anteile

Bereits fest zugesagt haben drei große Investoren: Artisan Partners, BlackRock und eine Tochtergesellschaft der Qatar Investment Authority wollen zusammen 900 Millionen Euro in die Emission stecken. Mit dem Börsengang will CSG seine internationale Sichtbarkeit erhöhen und zusätzliche finanzielle Spielräume für weiteres Wachstum schaffen.

Rüstungswerte im Aufwind

Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs erleben europäische Rüstungsunternehmen einen regelrechten Boom. Staaten investieren massiv in ihre Verteidigungsbudgets, was die Aktienkurse vieler Rüstungskonzerne steigen ließ. Die Börsenpläne von CSG sind Teil dieses Trends. Auch der Panzerbauer KNDS und der Technologielieferant Vincorion bereiten Börsengänge vor.

Ukraine-Geschäft als Wachstumstreiber

CSG profitierte stark von den Waffenlieferungen an die Ukraine: Allein im Zeitraum Januar bis September 2025 kamen rund 25 Prozent des Gesamtumsatzes in Höhe von 4,49 Milliarden Euro aus Geschäften mit dem osteuropäischen Land. Die Erlöse des Konzerns wuchsen insgesamt rasant.

Wachstum durch gezielte Zukäufe

CSG entstand aus dem früheren Familienunternehmen Excalibur Army. In den letzten Jahren expandierte die Gruppe durch Übernahmen in Spanien, Italien und den USA. Zu den Zukäufen gehören unter anderem die spanische Munitionsfabrik in Granada, der italienische Hersteller Fiocchi Munizioni und die Remington-Sparte Kinetic Group.

Weitere Großprojekte im Blick

Neben CSG plant auch der Panzerbauer KNDS, bekannt durch den Leopard 2, einen Börsengang – womöglich mit einer Bewertung von rund 20 Milliarden Euro. Der deutsche Verteidigungskonzern Rheinmetall bekundete zuletzt Interesse an einer Beteiligung. Zudem steht der Börsengang von Vincorion im Raum, der 2024 rund 200 Millionen Euro Umsatz erzielte.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
