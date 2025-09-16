Warum wird SAP abgestraft, obwohl Analysten weiterhin starkes Potenzial sehen

SAP Aktie unter Druck, doch Analysten halten Kursverluste für überzogen 16.09.2025, 19:10 Uhr

© Symbolbild SAP
Die Aktie von SAP hat im Monatsvergleich deutlich nachgegeben, mit einem Minus von rund zehn Prozent. Analysten sehen darin jedoch keine fundamentale Schwäche, sondern eine überzogene Reaktion auf kurzfristige Marktverwerfungen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 214,25 EUR -0,02 % TTMzero RT
Amazon 197,85 EUR +0,62 % Lang & Schwarz
Microsoft 430,35 EUR -1,72 % Lang & Schwarz
Oracle 257,98 EUR +0,46 % Quotrix Düsseldorf

Oracle im Aufwind, SAP gerät ins Hintertreffen

Der US Softwarekonzern Oracle hat mit einem überzeugenden Ausblick für sein Cloudgeschäft die Anleger begeistert. Die Aktie legte deutlich zu, nachdem das Unternehmen stark steigende Auftragseingänge und langfristige Vertragsbindungen vermeldete. Diese Entwicklung setzte neue Maßstäbe im Technologiebereich. Im Gegensatz dazu blieb SAP zuletzt ohne vergleichbare Impulse, was sich spürbar auf die Kursentwicklung auswirkte. Die Aktie verlor wichtige charttechnische Unterstützungen, was den Druck auf das Papier zusätzlich erhöhte.

Analysten bleiben optimistisch trotz Rücksetzer

Trotz des Kursrückgangs betonen mehrere Analysten, dass SAP weiterhin solide aufgestellt ist. Die Geschäftsstrategie gilt als intakt, und das langfristige Potenzial im Cloudsegment sei nach wie vor vorhanden. Die Bewertung erscheint im aktuellen Umfeld sogar attraktiv, zumal die durchschnittlichen Kursziele der Analysten klar über dem derzeitigen Börsenwert liegen. Die aktuelle Schwächephase wird als technische Korrektur gesehen, nicht als Zeichen einer strukturellen Krise.

Vergleich mit der Konkurrenz verstärkt Druck auf SAP

Während Unternehmen wie Oracle, Microsoft und Amazon ihre Marktstellung im Bereich Künstliche Intelligenz und Cloudlösungen aggressiv ausbauen, agiert SAP nach Einschätzung vieler Beobachter zurückhaltender. Diese Zurückhaltung wird vom Markt derzeit abgestraft. Dennoch sehen Experten keine substanzielle Schwächung im operativen Geschäft. Vielmehr spiegelt der Kursrückgang eine Verschiebung der Anlegererwartungen wider, die sich zunehmend auf dynamische Wachstumsstrategien fokussieren.

Kann SAP das Momentum zurückerobern

Ob SAP bald wieder an Dynamik gewinnt, hängt maßgeblich von den kommenden Quartalszahlen und strategischen Weichenstellungen im Cloudgeschäft ab. Sollten neue Großkunden gewonnen oder innovative Lösungen vorgestellt werden, könnte sich das Blatt schnell wenden. Entscheidend wird sein, ob SAP sich im zunehmend kompetitiven Umfeld als Technologieführer behaupten kann. Gelingt die Rückkehr ins Rampenlicht oder bleibt der Abstand zur Konkurrenz bestehen?

Bn-Redaktion/jh
