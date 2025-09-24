Doppelschlag in Colorado Bohrstart fix
Skull Creek macht die Fläche jetzt zum Gamechanger
Anzeige
Wasserstoff-Hype

Plug Power-Aktie: Rätselhafter Kurs-Sprung! 24.09.2025, 11:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Wasserstoff-Pipeline
© Bild von LoggaWiggler auf Pixabay
Die Aktie des Wasserstoffspezialisten Plug Power hat innerhalb weniger Tage ein bemerkenswertes Comeback hingelegt und ihren Wert fast verdoppelt. Doch dieser rasante Anstieg kam ohne eine konkrete Unternehmensnachricht aus. Für Anleger stellt sich nun die Frage, ob es sich um eine nachhaltige Trendwende handelt oder ob andere, kurzfristigere Faktoren für den Kursimpuls verantwortlich sind.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Plug Power 2,185 EUR +7,32 % Lang & Schwarz

Rückenwind von Analysten und Zinsen
Ein möglicher Grund für den Aufwärtsschub war die jüngste Zinssenkung der US-Notenbank, die als positiver Impuls für wachstumsorientierte und verschuldete Unternehmen gilt. Zusätzlichen Schwung erhielt die Aktie durch eine optimistische Analystenstimme: Ein Finanzhaus hob das Kursziel deutlich an und bekräftigte seine Kaufempfehlung, basierend auf starken Wachstumsaussichten und einem operativen Wendepunkt im Elektrolyseur-Bereich.

Fundamentale Probleme bleiben bestehen
Trotz der jüngsten Rallye sollte der Kursanstieg mit Vorsicht betrachtet werden. Das operative Geschäft von Plug Power bietet weiterhin wenig Anlass zur Freude. Das Unternehmen steckt nach wie vor tief in den roten Zahlen, und die Verluste im letzten Quartal waren höher als erwartet. Die Frage, wann Plug Power profitabel wirtschaften wird, bleibt offen.

Short-Squeeze als Preistreiber?
Ein entscheidender Faktor, der den Kursanstieg erklären könnte, ist die hohe Anzahl an Leerverkaufspositionen in der Plug Power-Aktie. Derartige stark geshortete Titel sind anfällig für sogenannte Short-Squeezes. In diesen Situationen werden Leerverkäufer gezwungen, ihre Positionen zu schließen, was wiederum Kaufdruck erzeugt und den Kurs weiter nach oben treibt. Ein überhitzter technischer Indikator am Aktienchart könnte ein weiteres Signal für eine solche Entwicklung sein.

Fazit: Trendwende oder Strohfeuer?
Anleger stehen vor einem Dilemma. Der rasante Kursanstieg könnte auf einen Short-Squeeze zurückzuführen sein und nicht auf eine fundamentale Verbesserung des Geschäfts. Ob eine nachhaltige Trendwende eingeleitet wurde oder der Kurs genauso schnell wieder fallen kann, ist die entscheidende Frage.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GU39L5
Ask: 0,48
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU39L5. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Alibaba-Aktie explodiert: Die neue KI-Wette der Anleger

10:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Micron Technology mit starken Zahlen: Wie geht’s für die Aktie …

9:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliardendeal mit OpenAI beflügelt den KI-Giganten aus dem …

Gestern 18:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliardenbelastung schockt Investoren und belastet …

Gestern 18:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Indexaufstieg mit Signalwirkung treibt Drohnenaktie an: DroneShield-…

Gestern 17:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon stärkt Cybersecurity: Aktie stabil bei 33 €

Gestern 14:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus: Buyback und Rüstung

Gestern 13:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Winterhoffnung bei TUI: Wohin steuert die Aktie?

Gestern 13:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer