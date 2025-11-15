Anzeige
+++Hot Stock Die KI-Comeback-Story des Jahres 2025+++
Wende im E-Commerce

Alibaba startet KI-Angriff: "Qwen" soll zum ChatGPT-Konkurrenten werden 15.11.2025, 13:01 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Alibaba
© Foto von Ban Daisy auf Unsplash
Die Alibaba Group Holding Ltd. bereitet einen umfassenden Umbau ihrer wichtigsten mobilen KI-Anwendung vor. Das Unternehmen will seine App in den kommenden Monaten neu gestalten, um dem Design von OpenAIs ChatGPT näherzukommen und so den globalen Rivalen direkt herauszufordern. Die Umbenennung in "Qwen" ist Teil einer massiven Strategie, um das Konsumentengeschäft zu revolutionieren und die Umsätze aus KI-Diensten zu steigern.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Alibaba Group 132,20 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Der KI-Assistent für den Einkauf
Die größte Neuerung ist die Integration von "Agentic AI"-Funktionen. Alibaba wird diese Funktionen schrittweise hinzufügen, um das Shopping-Erlebnis auf seinen wichtigsten Plattformen, einschließlich des Taobao-Marktplatzes, zu unterstützen. Das Endziel ist die Entwicklung von "Qwen" zu einem vollwertigen, handlungsfähigen KI-Agenten, der Aufgaben im Auftrag des Nutzers ausführen kann – etwa die Suche nach den besten Angeboten oder das Planen von Lieferungen.

Aufholjagd bei den Nutzerzahlen
Obwohl Alibaba im Cloud-Bereich stark wächst, liegt der Konzern bei der Nutzerpopularität seiner mobilen KI-Apps noch hinter Rivalen wie ByteDance (Doubao) und Tencent Holdings Ltd. zurück. Durch die Einbindung von Shopping-Funktionen spielt Alibaba seine traditionelle Stärke im E-Commerce aus, um Konsumenten anzuziehen und eine große Nutzerbasis aufzubauen.

Langfristige Monetarisierungsstrategie
Die überarbeitete Qwen-App soll vorerst kostenlos bleiben. Die Strategie des Unternehmens sieht vor, zunächst eine große Nutzerbasis zu gewinnen, um die Dienste erst später zu monetarisieren. Angesichts der im September angekündigten massiven Investitionen in die KI-Infrastruktur und Chip-Entwicklung, ist dieser Vorstoß ein zentraler Bestandteil von Alibabas Bemühungen, im Konsumentengeschäft endlich direkte Einnahmen aus seinen KI-Modellen zu erzielen.

Kampf um die globale Führung
Der Umbau von Qwen signalisiert einen entscheidenden Schwenk hin zu konsumentenorientierten KI-Diensten und ist Alibabas größter Versuch, den Abstand zu globalen Marktführern zu verringern. Sollte der Plan aufgehen und Alibaba eine globale Version seiner App veröffentlichen, würde dies den Wettbewerb zwischen China und den USA um die mobile KI-Dominanz weiter verschärfen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM7741
Ask: 2,64
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM7741. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Aktien Frankfurt: Dax schwach am Tagestief - Siemens belastet Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Bei Schwarzarbeit künftig Barbershops im Visier Hauptdiskussion
3 IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma präsentiert mögliche Zusammenarbeit mit Johnson & Johnson-Spezialisten auf der Veranstaltung Beyond the Needle von Basel Launch Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Hannover Rück erwartet nach katastrophenarmem Sommer noch mehr Gewinn Hauptdiskussion
5 Aktien New York Ausblick: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab Hauptdiskussion
6 Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte Hauptdiskussion
7 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
KI-Zentrum Texas: Google investiert 40 Milliarden Dollar in neue …

12:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold und Silber brechen ein: Diese Gold-Silberaktie trotzt bislang …

10:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk nach Zahlen: Bei der Rüstungsaktie könnte es bald knallen

9:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall-Aktie: Steht sie vor dem Sprung auf 2.000 Euro?

Gestern 17:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

CEO stößt alle Aktien ab: Aktie von DroneShield bricht dramatisch …

Gestern 17:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bayer-Aktie vor dem Ausbruch: Steht der Sprung zur 40-Euro-Marke …

Gestern 16:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palantir am Limit: Droht jetzt der große Kursrutsch?

Gestern 14:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bechtle überrascht mit Q3-Kracher: Aktie explodiert!

Gestern 13:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer