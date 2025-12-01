DiegnosTear:
01.12.2025, 18:09 Uhr

Die Aktie des chinesischen Tech-Konzerns Xiaomi steht nach einem massiven Kursrückgang von über 40 Prozent in wenigen Monaten weiterhin unter Verkaufsdruck. Die Papiere konnten von der jüngsten Erholung des Hongkonger Marktes nicht profitieren und notieren nun unmittelbar vor einer vorentscheidenden Unterstützungslinie. Hält diese technische Schwelle nicht stand, droht der Aktie eine weitere, schmerzhafte Verkaufswelle.
Verkaufssignal im Chartbild
Die Korrekturbewegung hat zu erheblichen Konsequenzen im Chartbild geführt. Die Aktie hat zahlreiche Unterstützungen aufgegeben, und die gleitenden Durchschnitte haben ein Death Cross generiert – ein klassisches Verkaufssignal. Zusätzlich wird der Abwärtstrend durch fallende technische Indikatoren bestätigt. Im Bereich um 36 Hongkong-Dollar liegt nun die vorentscheidende horizontale Unterstützung, in der die Aktie zuletzt auf Kaufinteresse gestoßen war.

Fundamentale Bewertung als Hoffnungsträger
Trotz der technisch angespannten Lage liefern die Fundamentaldaten einen gewissen Rückenwind. Die Aktie wird aufgrund ihrer ambitionierten Wachstumsaussichten mit einem Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) bewertet, das als sehr günstig gilt. Analysten sehen die Aktie als attraktiv an, da Xiaomi sich erfolgreich als bezahlbare Premium-Marke etabliert hat und die Zukunftserwartungen auf dem aktuellen Preisniveau eine aussichtsreiche Einstiegsgelegenheit signalisieren.

Die Schlüsselzone
Für einen erfolgreichen Rebound muss Xiaomi dieses Preisniveau unbedingt halten. Diese Zone ist die letzte technische Unterstützung, die einen weiteren Absturz verhindern kann. Gelingt die Verteidigung, besteht die Chance auf eine Erholung. Bricht dieser Support jedoch nachhaltig, wird die Tür zu weiteren, massiven Kursverlusten geöffnet. Profi-Anleger beobachten diesen Entscheidungspunkt daher sehr genau.

Bn-Redaktion/js
