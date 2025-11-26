Zurück zur alten Stärke?! Nokia mit strategischer Neuausrichtung

Kupfer-Superzyklus voraus:
Dieses Kupfer-Silber-Projekt in Nevada wird jetzt zum echten Investmentcase
Nokia mit strategischer Neuausrichtung
© Foto von Zaidan Falaah auf Pexels
In unserer letzten Kommentierung zur Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters am 02. November thematisierten wir die überaus robusten Zahlen für das 3, Quartal 2025.
Nokia 5,159 EUR -0,90 %

Die Reaktion des Marktes auf unsere jüngste Kommentierung auf die Zahlen fiel entsprechend positiv aus. Die Aktie schoss nach oben. Viel hatte damals nicht gefehlt und die Marke von 7 Euro wäre übersprungen worden. Mittlerweile dominieren Gewinnmitnahmen das Handelsgeschehen. Bietet sich womöglich eine antizyklische Kaufgelegenheit?

Nokia informierte kürzlich den Markt über die geplante strategische Neuausrichtung. Die Finnen setzen zukünftig verstärkt auf KI und Cloud und streben hier ein beschleunigtes Wachstum an. Die Neuausrichtung soll sich über kurz oder lang auch in den Ergebnissen niederschlagen. So rechnet Nokia damit, den vergleichbaren operativen Jahresgewinn bis zum Jahr 2028 auf 2,7 Mrd. Euro bis 3,2 Mrd. Euro steigern zu können. Das wäre im Vergleich zu den letzten 12 Monaten (4. Quartal 2024 bis 3. Quartal 2025) eine deutliche Steigerung. In diesen 12 Monaten lag der vergleichbare operative Gewinn bei 2 Mrd. Euro. Der Markt honorierte die angestrebte Neuausrichtung und die Zielsetzung der Finnen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“ für Nokia. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 6,75 Euro. Die Analysten von Jefferies sind sogar noch etwas optimistischer. Sie bestätigten ihr Votum „buy“ bei einem unveränderten Kursziel von 7,2 Euro. Die Analysten von JPMorgan vergeben ebenfalls ein „overweight“, sind aber in puncto Kursziel mit 6,1 Euro etwas zurückhaltender.

Bei Nokia tut sich etwas. Strategische Partnerschaften (Stichwort Nvidia), massive Investitionen (zuletzt wurde u.a. bekannt, dass Nokia 4 Mrd. US-Dollar in die Forschung, Entwicklung und Produktion KI-fähiger Netzwerke in den USA investieren will) und nicht zuletzt die thematisierte Neuausrichtung stehen stellvertretend für den Auf- bzw. Umbruch. Der Weg zu alten Hochs aus der Zeit der Jahrtausendwende ist allerdings noch weit. Kurzfristig muss es Nokia darum gehen, die eminent wichtige Unterstützungszone um 5 Euro zu verteidigen. Ein Rücksetzer unter diese Marke wäre aus charttechnischer Sicht ein herber Rückschlag und würde der Aktie gleichzeitig weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 4,8 Euro und 4,5 Euro eröffnen. Die Unterstützungszone um 4,5 Euro wird gegenwärtig von der 200-Tage-Linie verstärkt. Sollte es unter die 4,5 Euro gehen, würde eine Neubewertung notwendig werden. Auf der Oberseite muss zunächst der Widerstand bei 6 Euro aus dem Weg geräumt werden.

